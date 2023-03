Čínský prezident Si Ťin-pching má v pondělí dorazit do Moskvy. Během ostře sledované návštěvy pravděpodobně hodlá se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem jednat také o obcházení západních protiruských sankcí, což by ve svém důsledku podpořilo export čínského zboží do Ruska.

Americký Institut pro studium války (ISW) už dříve uvedl, že čínské firmy po vypuknutí invaze na Ukrajinu prodaly Rusku pušky, části dronů a další vojenské vybavení.