Čína rozjíždí pokus o mír na Ukrajině. Si uvidí Putina, zavolá Zelenskému

Čínský prezident Si Ťin-pching by mohl navštívit Rusko, kde by se měl setkat se svým protějškem Vladimirem Putinem, už příští týden. Po návštěvě by pak Si mohl poprvé od propuknutí války promluvit i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Peking již v únoru navrhl oběma válčícím stranám svůj mírový plán.