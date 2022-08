Seberme Rusům turistická víza, chce Finsko a Estonsko. Peskovovi se to nelíbí

Ale často jezdí právě do Finska či Estonska, odkud už případně mohou letecky pokračovat do dalších evropských destinací. Proti udělování víz Rusům se vyslovil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov to naopak považuje za nerozumné.

Estonsko a Finsko se chtějí s ostatními unijními zeměmi dohodnout na pauze v udělování víz ruským občanům. Podle nich by nemělo být Rusům umožňováno trávit dovolenou v Evropě, zatímco jejich vláda vede válku proti Ukrajině. Estonská premiérka Kaja Kallasová dnes na twitteru napsala, že „návštěva Evropy je výsada, nikoli lidské právo“ a že nastal čas „ukončit turistiku z Ruska“.

Finská premiérka Sanna Marinová v pondělí řekla finské televizi Yle, že „není správné, že zatímco Rusko vede agresivní, brutální útočnou válku v Evropě, Rusové mohou žít normální život, cestovat po Evropě a být turisty“.

Estonsko i Finsko sousedí s Ruskem a jsou členy EU, která po invazi zakázala lety z Ruska. Rusové však mohou do obou států cestovat po zemi a zjevně pak odtud odlétají do jiných evropských destinací.

Televize Yle minulý týden informovala, že ruské společnosti začaly nabízet přepravu z Petrohradu na finská letiště v Helsinkách a Lappeenrantě, která mají přímá spojení s některými městy v Evropě. Z druhého největšího ruského města je to do Helsinek zhruba 300 kilometrů.

Některé unijní státy už Rusům víza přestaly udělovat, například Lotyšsko tento měsíc. O udělování víz Rusům mají jednat unijní ministři zahraničí na neformálním summitu 31. srpna v Praze. „Věřím, že na příštích zasedáních Evropské rady bude téma probíráno ještě intenzivněji. Můj osobní postoj je takový, že turistika by měla být omezena,“ řekla Marinová, jejíž země s Ruskem sdílí 1340 kilometrů dlouhou společnou hranici.

K zastavení udělování víz Rusům vyzval Západ v pondělním rozhovoru s deníkem The Washington Post také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj by se přitom zákaz měl týkat všech Rusů. „Obyvatelé (Ruska) si vybrali tuto vládu a nebojují proti ní, nehádají se s ní, nekřičí na ni,“ prohlásil Zelenskyj. Prezident zdůraznil, že nejdůležitějšími sankcemi proti Rusku je uzavírání hranic. Domnívá se přitom, že Rusové by si měli žít ve vlastním světě, dokud nezmění své myšlení.

Příhraniční byznys bude na restrikcích tratit

Od 15. července, kdy Moskva uvolnila cestovní opatření přijatá v souvislosti s šířením nemoci covid-19, množství ruských turistů mířících do Finska roste. Finsko samo zrušilo cestovní omezení už koncem června.

Přijíždějících ruských návštěvníků je pořád méně než před pandemií, v tomto měsíci však Finsko zaznamenalo už přes 185 tisíc překročení hranice, zatímco v červnu to bylo 125 tisíc. V červenci Finsko vydalo podle mediálních zpráv Rusům přes 10 tisíc nových víz.

Stanice YLE minulý týden popsala, že ruské firmy už začaly nabízet výlety autem z Petrohradu na letiště v Helsinkách či Lappeenrantě. A autobusoví dopravci v Petrohradě hlásí zvýšený zájem o výlety do Finska.

„Nabízíme zájezdy každé dva dny a posledních několik týdnů máme pořád plno,“ uvedl Sergej Ivanov z dopravní společnosti Balt Car. Řada lidí chce z Finska pokračovat dál letadlem, a obejít tak zákaz letů z Ruska.

Mnoho Finů je solidárních s Ukrajinci, ruští turisté ovšem pro finská pohraniční města představují významný zdroj příjmů. Podnikatelé v oblasti Lappeenranty se proto obávají chvíle, kdy ruští turisté zmizí.

„Je to absurdní. Co získáme izolací řadových ruských občanů?“ táže se Mohamad Darwich, který působí jako výkonný ředitel supermarketu Laplandia Market, jenž se nachází pouhých pár minut od ruské hranice. „Pro místní lidi a podniky to bude obrovský problém,“ dodává.

Lidé žijící na opačných stranách hranice byli tradičně v úzkém kontaktu, pandemie a válka to ale zcela změnila. Surovcev má pětileté vízum a Finsko navštěvuje až desetkrát ročně. Teď má strach, že plánovaná omezení by mohla jeho cesty do severské země ukončit. „Byl bych hodně smutný a zklamaný. Doufám, že válka brzy skončí,“ říká.

Peskov doufá ve „zdravý rozum“

Další země schengenského prostoru, které sdílejí hranici s Ruskem – Estonsko, Lotyšsko, Litva a Polsko – už ruská víza omezily. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý varoval, že Rusko bude na navrhované finské restrikce „reagovat velmi negativně“.

Podle agentury Interfax nicméně doufá, že evropští lídři v otázce omezování víz pro ruské občany zachovají „zdravý rozum“. „Je pravidlem, že podobná prohlášení přicházejí ze zemí, které jsme už označili za nepřátelské. A ve svém nepřátelství jdou mnohé až do bezvědomí,“ uvedl Peskov s tím, že podobná slova tyto země volily už před osmdesáti lety.

„Myslím, že se postupně objeví zdravý rozum a ti, kdo dělají podobná prohlášení, přijdou k rozumu,“ dodal. Vysoce postavený muž Kremlu patří k velkým kritikům Západu, nemá však problém poslat tam svou rodinu. Luxusu a výhod života ve vyspělých zemích si ještě nedávno užívala jak Peskovova žena Taťjana Navková, tak dcera Jelizaveta Peskovová.

Ta před válkou studovala na prestižních školách ve Francii a jako asistentka poslanců se dostala i do Evropského parlamentu v Bruselu. Po válce na ni však dopadly sankce uvalené na Peskova a jeho rodinu. Dívka si tehdy stěžovala, že jsou sankce nefér.

