USA chystají provokaci kolem jaderných a chemických zbraní, zní z Ruska

„Ruské ministerstvo obrany má informace o přípravě provokací Spojených států amerických k obvinění ruských ozbrojených sil z použití chemických, biologických nebo taktických jaderných zbraní,“ řekl Kirillov. Podle něj je takový plán reakcí na „úspěchy Ruské federace ve speciální operaci“.

Na Západě panují obavy, že by po zbraních hromadného ničení mohlo naopak sáhnout Rusko, třeba v případě, pokud by bylo vojensky zahnáno do kouta. Zmínil se o tom i ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Wiliam Burns.

Kirillov to komentoval jako absurdní výrok. Prohlásil, že „za současné úrovně technického vybavení mezinárodního systému monitorování jaderných zkoušek není možné utajit nasazení takového typu zbraní. Pokud to nechápe ředitel CIA, tak buď není profesionál, anebo jej uvádějí v omyl,“ sdělil.

Ruská agentura TASS upozornila, že se jedná ze strany USA pouze o pokus dosáhnout politických cílů.

Podle Kirillova se nejedná o první provokaci. Své myšlenky hájil příklady z minulosti, respektive z její ruské intepretace: připomněl použití sarinu v syrském městě Chán Šajchún v roce 2017.

„A teprve svědectví očitých svědků těchto událostí, které přinesla Ruská federace do Haagu, otevřelo světovému společenství oči. Dodnes nebyl nikdo za tyto provokace dohnán k odpovědnosti,“ dodal.

Vyšetřování vedené OSN později ukázalo, že chemickou bojovou látku použila syrská armáda loajální prezidentovi Bašáru Asadovi. Vyšetřování tehdy nejhlasitěji kritizovaly syrský režim a jeho spojenec Rusko.

Kirillov také připomněl, že 27. února oznámila údajně neprávem stálá velvyslankyně USA při OSN Linda Thomas-Greenfieldová záměr Ruské federace použít chemické a biologické zbraně „pod falešnou vlajkou“ k zastrašení ukrajinského obyvatelstva a světa.

Naopak nepřipomněl, že čelní ruští politici ještě v předvečer invaze na Ukrajinu ujišťovali, že Moskva žádnou vojenskou akci nechystá, a naopak západní zpravodajské služby před ní varovaly. A další informace o dění na Ukrajině podávané ruskému publiku, které se vesměs rozcházejí s fakty.

Provokují nás jedovatými látkami

Kromě osočení z použití jaderných zbraní dochází podle Kirillova k provokaci i tím, že Spojené státy na Ukrajinu dodávají stovky tisíc ampulí jedovatých látek. Není to však podle něj poprvé.

Jen za první měsíce roku 2022 bylo na žádost ukrajinského ministerstva zdravotnictví dodáno více než 220 tisíc ampulí atropinu Spojené státy, tvrdí Rusko. „Tato skutečnost svědčí o záměrné přípravě provokací s jedovatými akcemi,“ řekl šéf radiační a chemické obrany.

Zdůraznil, že ruské ministerstvo zahraničí již určilo postup vyšetřování a jmenovalo úředníky odpovědné za jeho vedení.