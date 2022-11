Roďte děti a posílejte je na frontu, radil ruský kněz. Teď zemřel na Ukrajině

„Vasiljev zemřel 6. listopadu v oblasti speciální vojenské operace na Ukrajině při plnění pastoračních povinností,“ napsal Moskevský patriarchát na svých webových stránkách. Ruské orgány nadále označují válku na Ukrajině za speciální vojenskou operaci.

76. gardová letecká útočná divize výsadkových jednotek uvedla, že kněz zemřel na následky zranění poté, co střela amerického raketového systému HIMARS explodovala pár metrů od něj.

Kněz Vasiljev sloužil v pravoslavném kostele nedaleko Moskvy. Tento svatostánek poskytuje mimo jiné duchovní poradenství i členům ruských strategických raketových sil, které mají na starost ruský jaderný arzenál. Vasiljev byl též poradcem vysoce postaveného představitele ruské pravoslavné církve odpovědného za spolupráci s ozbrojenými silami, uvádí portál The Moscow Times.

Podle církve kněz participoval na mírových misích v Kosovu, Bosně, Abcházii, Kyrgyzstánu, na Severním Kavkaze a v Sýrii. The Moscow Times rovněž podotýká, že už je již nejméně třetí člen ruské pravoslavné církve, který po zahájení invaze na Ukrajinu v únoru zahynul.

Žena má být plodná

Kněz Vasiljev si vysloužil pozornost svým říjnovým prohlášením, aby ženy rodily víc dětí, které by mohlo Rusko poslat na frontu. „Bůh povolil každé ženě dát život spoustě dětí. Pokud žena, zatímco plní příkaz být plodná a množit se, se vzdala umělých způsobů ukončení těhotenství, pak samozřejmě by měla víc než jedno dítě. To znamená, že by pro ni nebylo tolik bolestné a děsivé říci sbohem svému dítěti, dokonce i když je to dočasné sbohem,“ prohlásil například.

Rusko se nadále potýká s hlubokou demografickou krizí. Prezident Putin proto v srpnu znovu zavedl sovětský čestný titul Matka-hrdinka, na který dosáhne každá žena, která porodí a vychová deset dětí. S udělením je spojena jednorázová odměna milion rublů.

Ruská pravoslavná církev patří mezi nejhlasitější a nejvášnivější podporovatele kremelského režimu a jeho vojenských výbojů. Po nástupu Putina k moci došlo k těsnému sblížení církve se státem, speciálně pak armádních složek, které válka ještě upevnila.

Církev spolupracuje s Kremlem na formování hlavních ideologických přestav Ruska jako „svaté a vyvolené země“, která ochraňuje pravé tradiční hodnoty ohrožené Západem. Církevní představitelé jdou dokonce tak daleko, že i jaderné zbraně vyzdvihují jako „spirituální štít“ proti rozkladným myšlenkám ze Západu.