Rusové se snaží proniknout do Gruzie i na kolech, prchají také do Mongolska

Cesta přes přechod Verchnij Lars-Kazbegi je jediná možnost k překonání pozemní hranice z Ruska do Gruzie. Na přechodu Rusové nyní čekají dlouhé hodiny. Někteří dokonce přesedají na jízdní kola, aby se dostali na druhou stranu rychleji. Přes hranici totiž nelze přejít pěšky.

„Ve frontě jsem stál od devíti od (čtvrtečního) rána a dostal jsem se na druhou stranu rychleji, protože, jak vidíte, tak jsem použil prostředek,“ řekl novinářům Rus z Voroněže, kterému se podařilo přejet do Gruzie na kole ve čtvrtek pozdě večer. „Zatím si pronajmu byt, pak se uvidí. Já mám ještě štěstí, protože můžu víceméně pracovat z domova,“ popsal své plány.

Většina z těch, s kým hovořila BBC na hranici, vysvětlila svůj odjezd z Ruska právě vyhlášením částečné mobilizace.

„Posledně jsme strávili na hranici asi hodinu a teď nám to trvalo přibližně 12 hodin,“ uvedl mladý pár, který byl nedávno v Gruzii na dovolené. Ruští pohraničníci podle této dvojice nechali všechny víceméně bez problémů projít, zatímco ti gruzínští odmítli několik lidí, kteří, jak se dvojici zdálo, mohli být původem z oblastí na Kavkazu.

Fronty na hranicích s Gruzií, Kazachstánem nebo Mongolskem zachycují také některá videa na sociálních sítích. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ve čtvrtek zprávy o frontách přesto označil za falešné.

Také na rusko-finské hranici je podle zpravodaje agentury Reuters rušnější provoz než obvykle. Z finské hranice ale zprávy o obrovských frontách nepřicházejí. Pro vstup do Finska na rozdíl od Gruzie potřebují Rusové vízum.

Kreml tvrdí, že do zbraně bude povoláno 300 000 rezervistů s vojenskou zkušeností. Povolávací rozkazy se ale podle ruskojazyčného webu BBC doručují v Rusku ve velkém, dostávají je i lidé bez zkušeností z armády nebo muži nad 60 let.

„Radši si zlomím ruku, nohu, půjdu do vězení, cokoli, jen abych se vyhnul téhle záležitosti,“ řekl BBC k perspektivě, že by byl povolán do zbraně, muž z Kaliningradu.