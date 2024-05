Rus s modro-žlutými vlasy hlásil krádež, dostal pokutu za diskreditaci armády

Policie proti muži vznesla obvinění na konci dubna, když přišel nahlásit krádež. O den dříve jej na autobusové zastávce v centru Moskvy přepadli neznámí útočníci, ukradli mu mobil a vyrazili zub. Na místní služebně se však pomoci nedočkal.

Muži zákona naopak rozhodli, že barvy v jeho účesu „symbolizují Ukrajinu“. Dotyčný podle protokolu „předvedl prostředek vizuální agitace v podobě obarvených vlasů barevnými pruhy žluté a modré barvy, shodnými se státní vlajkou Ukrajiny, čímž upoutal pozornost neomezeného počtu lidí“.

Napadenému policisté také sňali otisky prstů a předali předvolání k odvodu do armády. Prý mu řekli, že ho „donutí políbit rodnou zem v zákopech“. Podle portálu OVD se ho pak také zeptali, zda existují nějaké zjevné důvody, proč by do armády nemohl nastoupit. Netěsov odpověděl, že je transmuž. Po lékařské kontrole policie povolání k odvodu zrušila.

Tverský okresní soud v Moskvě mu pak 3. května udělil pokutu 30 tisíc rublů (7,5 tisíce korun) za „diskreditaci armády“. Média dříve uváděla 50 tisíc rublů. Muž se bránil, že „nepodporuje ukrajinský režim ani speciální vojenskou operaci“ a že svým účesem „nechtěl nic vyjádřit“. Své vlasy si prý barví zářivými odstíny už od roku 2017. Soud tomu však neuvěřil.

Ruské soudy a bezpečnostní složky považují za diskreditaci jakýkoliv čin nebo výrok, který může asociovat protiválečnou pozici nebo podporu Ukrajině. Tu Rusko na příkaz tamního diktátora Vladimira Putina napadlo 24. února 2022. Válka stále trvá. Lidé už byli souzeni například za vyprávění prožitého snu o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském, za žluté a modré stužky na batohu, za probírání války v restauraci či za poslouchání písní v ukrajinštině.

Od března 2022 do konce března 2024 ruské soudy řešily přes 9 tisíc případů „diskreditace“ ruské armády, uvádí portál Mediazona s tím, že udělené pokuty se jen v letech 2022 a 2023 celkem vyšplhaly do výše 190 milionů rublů (48 milionů korun).