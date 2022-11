Policie zadržela podezřelého z požáru v ruském klubu, bojoval na Ukrajině

Podle zpravodajského webu Meduza již policie v souvislosti s požárem zatkla dvě osoby. Třiadvacetiletý muž, který údajně použil pyrotechniku, kvůli které požár vznikl, byl obviněn ze způsobení smrti z nedbalosti. Podle ruských médií se jedná o Stanislava Jonkina. V srpnu se vrátil z bojů na Ukrajině, kde byl zraněn, a přijel do Kostromy na lékařské vyšetření.

Známí Stanislava Jonkina se ovšem domnívají, že se mladík na smrtícím požáru v Kostromě nepodílel, a to dokonce i poté, co vinu přiznal. „Stas by neublížil ani mouše. Když se dobrovolně přihlásil na speciální operaci, ani jsem se nedivil! Vždy chtěl pomáhat lidem,“ uvedl pro server ngs.ru jeden z jeho blízkých.

Druhým zatčeným je ředitel společnosti Imperiia, která klub provozuje. Je podezřelý z poskytování služeb i navzdory nevyhovujícím bezpečnostním opatřením. Po požáru totiž vyšetřovatelé zjistili, že došlo k porušení právních předpisů o požární bezpečnosti. Všechny evakuační východy z vnitřních prostor klubu byly uzavřené.

Majitelem klubu Polygon je politik strany Jednotné Rusko Ichtijar Mirzojev. Ten již vyjádřil soustrast přátelům i rodině obětí, a slíbil jim „finanční i jinou podporu“.

„Pokud na tragédii nese byť jen malý podíl viny majitel podniku, poslanec Kostromské oblastní dumy za stranu Jednotné Rusko Ichtijar Mirzojev, měl by být nejen hnán k odpovědnosti, ale také zbaven mandátu a vyloučen ze strany,“ napsal poté na svém Telegramu šéf výboru Státní dumy pro informační politiku Alexandr Khinštein.

Footage of the first minutes after the start of the fire in a nightclub in #Kostroma, #Russia. pic.twitter.com/ZayXTAb7Kh