„Mnoho let jsme se domnívali, že Orwell popisoval totalitu, ale je to jedna z globálních lží. Orwell psal o konci liberalismu. Napsal, jak liberalismus zavede lidstvo do slepé uličky. Nepsal o Sovětském svazu, psal o společnosti, ve které žil, o krachu myšlenky liberalismu,“ řekla šestačtyřicetiletá mluvčí ruské diplomacie, často pro svou vášnivou obhajobu Ruska posměšně přezdívaná „Putinova fúrie“, během sobotního setkání se studenty v Jekatěrinburgu.

„Ale vám namluvili, že psal o vás. Proto řekněte, že nepsal o nás, ale o nich. To vy v cizině žijete ve fantastickém světě, kde lze zrušit člověka,“ odpověděla Zacharovová podle portálu E1 na dotaz jednoho ze studentů, že přátelé a příbuzní žijící v cizině vnímají realitu v dnešním Rusku jako odraz Orwellova románu a co by jim měl odpovědět.

Ruský překladatel Orwellova díla Viktor Golyšev však interpretaci mluvčí nesdílí. „Podle mého názoru je to román o totalitním státu. Když jej psal, už byl jejich soumrak, ale mezi dvěma světovými válkami okupovaly totalitní státy půlku Evropy. O žádném soumraku liberalismu vůbec nic nevím,“ uvedl na sociální síti pětaosmdesátiletý Golyšev. „Zatím nemohu říci, že (Orwellův román) je o současném Rusku,“ dodal podle BBC.

V románu 1984 Orwell popisuje život obyčejných lidí v totalitní tyranii, kterou řídí Velký bratr. Kniha se stala jednou z nejznámější antiutopií vůbec. Termíny jako newspeak, doublethink či slogany „Válka je mír“, „Svoboda je otroctví“ a „Velký bratr tě sleduje“ jsou běžně citovány jako varování před nástupem totalitárního myšlení. Kvůli svému protiautoritářskému duchu je kniha často zakazována v nedemokratických režimech.

Tento týden zakázaly prodej 1984 například běloruské úřady. Informoval o tom opoziční list Naša Niva s tím, že má k dispozici kopii příslušného nařízení. „Vyřadit z prodeje všechna vydání Orwellovy knihy 1984. Splnění pokynu hlásit do 19. května,“ citoval list z nařízení. Dodal, že neví, kolika knihkupectví se pokyn týká.

Do běloruštiny bylo dílo přeloženo v roce 1992. Nové vydání vyšlo předloni a dotisk kvůli velkému zájmu čtenářů loni. Dokonce i v síti státních knihkupectví se román držel na čtvrté příčce mezi bestsellery. „Je to vzácné v případě knihy, která poprvé vyšla před mnoha desítkami let. A i odraz toho, jak lidé vnímají to, co se v zemi děje,“ napsal deník. Dodal, že politická policie zadržela vydavatele knihy toto pondělí.

Při popisu se anglický spisovatel George Orwell (1903–1950) údajně inspiroval svými zkušenostmi z působení v občanské válce ve Španělsku, kde přišel do kontaktu s komunistickou tajnou policií. Je to jeho poslední dílo, publikováno bylo půl roku před jeho smrtí. Ve Farmě zvířat z roku 1945 zase dramaticky popsal, jak vzniká „vláda lidu“ a jak lze sebelepší myšlenky zneužít.