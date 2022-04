Zastavení plynu je vydírání, porušujete smlouvu, říká Brusel i Sofie. Unie zareaguje společně

Unijní exekutiva je podle von der Leyenové na tento scénář připravena a je v kontaktu se všemi členskými zeměmi, s nimiž řeší zajištění dostatečných dodávek pro celou EU.

„Je to neoprávněné a nepřijatelné. A znovu to dokazuje, jakým je Rusko nespolehlivým dodavatelem plynu. My jsme na tento scénář připraveni,“ uvedla von der Leyenová. Členské země mají podle ní nouzové plány právě pro tuto situaci, na níž se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu připravovaly.

V těchto chvílích podle von der Leyenové zasedá skupina expertů komise, unijních orgánů a zástupců členských zemí, která řeší podrobnosti koordinované reakce.

Podle bulharského premiéra Petkova Gazprom porušil smlouvu, protože změnil způsob plateb za odebraný plyn. Bulharsko podle něj přezkoumává všechny smlouvy s ruskou firmou.

Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová uvedla, že Polsko je připraveno se bez ruského plynu a případně také bez ruské ropy obejít.

Šéf Státní dumy Vjačeslav Volodin míní, že rozhodnutí Gazpromu zastavit dodávky plynu Varšavě a Sofii bylo správné a je potřeba také u dalších nikoliv přátelských zemí. Na ruském seznamu těchto států jsou nyní všichni členové EU a dvě desítky dalších zemí, které nepodporují ruskou invazi na Ukrajinu.

Rusko oznámilo, že Polsku a Bulharsku zastavilo dodávky plynu, ve středu v 8:00. Krok avizovalo v úterý. Je to zatím nejtvrdší odpověď Kremlu na západní sankce kvůli válce na Ukrajině.

Ruský státní plynárenský podnik Gazprom přerušení zdůvodnil absencí plateb v rublech, jak Rusko požaduje. Plyn se obnoví, až platby proběhnou, dodal Gazprom. Společnost také upozornila, že by mohla omezit dodávky plynu do třetích zemí vedoucí skrz území Polska a Bulharska, pokud by na trase zjistila ilegální odebírání.