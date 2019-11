Rusko po roce vrátilo Ukrajině lodě z Krymu. Prý jde o gesto dobré vůle před jednáním o míru

Po necelém roce se ukrajinské námořnictvo dočkalo vrácení plavidel zadržených při pokusu proniknout kolem anektovaného Krymu do Azovského moře. Podle Moskvy jde o „gesto dobré vůle“ před jednáním o míru.

Na vrácení lodí čekala Ukrajina 358 dní, samotné předání ale proběhlo za několik minut. Dělostřelecké čluny P175 Berďansk, P176 Nikopol a remorkér Jani Kapu vypluly už 17. listopadu z přístavu Kerč, už o něco dřív vyrazil z Oděsy ukrajinský konvoj. Námořníci si lodě předali v mezinárodních vodách asi 30 kilometrů od pobřeží, z ruské strany operaci jistil raketový člun Ivanovec, ukrajinské námořnictvo vyslalo jako doprovod průzkumnou loď.

Několik minut po 13. hodině středoevropského času, kdy bylo předání naplánováno, už plavidla mířila (dělostřelecké čluny ve vleku za remorkéry) domů. Podle Moskvy je vydání lodí gestem dobré vůle před summitem takzvané normandské skupiny sdružující Ukrajinu, Rusko, Německo a Francii.

Jde v pořadí o třetí krok směrem k urovnávání napětí mezi Kyjevem a Moskvou. Předcházela tomu výměna vězňů a souhlas Ukrajiny s poskytnutím zvláštního statusu Donbasu, který předpokládá i nové volby na separatistických územích. Po nástupu nové garnitury prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho strany Sluha lidu se tak mění konfrontační kurs, který prosazoval jeho předchůdce Petro Porošenko. Otázka je, na jaké bariéry sbližování obou stran narazí a kam až bude Zelenskyj ochoten ustupovat.

Průběh incidentu u Kerčského průlivu.

Připomeňme, že lodě zadrželo Rusko loni 25. listopadu v momentě, když se pokusily Kerčským průlivem a pod Krymským mostem proplout do přístavu Mariupol v Azovském moři. A rétorika kolem jejich navrácení nijak smířlivá není.

Ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení zdůrazňuje, že lodě sice byly důkazem pro spáchaný zločin „nezákonného překročení státní hranice,“ velkoryse je ale vydá zpět Ukrajině do „odpovědné úschovy,“ protože už nebudou potřeba. V procesu před ruským soudem, kde už ale nebudou stát původně obvinění námořníci, protože všech 24 členů posádek bylo vráceno v rámci výměny vězňů, by ale měly figurovat jako důkazy zbraně a radiostanice, které Rusko nevrátilo.

Kyjev zase trvá na tom, aby celý spor rozsoudil arbitrážní tribunál mezinárodního soudu OSN. Ten začne spor projednávat ve čtvrtek a ukrajinská strana je přesvědčená o úspěchu vzhledem k tomu, že Rusko Krym nezákonně anektovalo a přivlastnilo si i jeho pobřežní vody. „Naším cílem je ukázat na porušování práv, dosáhnout nápravy a dostat náležitou kompenzaci,“ píše na Facebooku náměstkyně ministra zahraničí Jelena Zerkalová.

Ukrajině jde o přístup do Azovského moře, kde má přístavy Mariupol a Berďansk. Vojenské lodě přes Kerčský průliv, který po anexi kontroluje z obou stran, sem Moskva nepustí a civilní se musí podrobit kontrolám a obstrukcím. Oběma přístavům v důsledku toho výrazně klesl objem přepraveného zboží a otázka Azovského moře je ve vzájemných vztazích třetím a málo známým bodem hned po Krymu a Donbasu.

„Ruská strana je rozhodnuta i dále velmi tvrdě bránit provokacím u svých hranic,“ píše se v prohlášení tamního ministerstva zahraničí. Zda se o Azovském moři bude jednat i na schůzce normandské čtyřky, která se uskuteční 9. prosince, není úplně jasné, ale je to docela pravděpodobné. Ukrajinská strana totiž klade na rozvoj přístavů v Azovském moři specifický důraz, vozí tam zahraniční návštěvy a hledá investory.

Je to logické, protože jde z dnešního pohledu o strategické území. Mariupol patří k Doněcké oblasti Ukrajiny, v roce 2014 byl krátce i v rukou separatistů a linie dotyku leží jen několik kilometrů od jeho předměstí. Pokud by se na východě Ukrajiny mělo začít znovu bojovat, je právě toto bezmála pětisettisícové město se železárnami a dalším průmyslem vedle Kramatorsku jedním ze dvou prioritních cílů.

V úvahu pak na jihu Ukrajiny přichází i další možná ruská expanze a vytvořeni koridoru mezi doněckými separatisty a Krymem, vzhledem k častým proruským náladám mezi obyvateli regionu nikoli nerealizovatelná myšlenka.

Porošenko přes palubu

Nyní se čeká, co přinese 9. prosince normandská schůzka. „Korigujme naše očekávání a nestavme před sebou příliš ambiciozní úkoly,“ říká ukrajinský ministr zahraničí Vadim Pristajko. Podle něj už je připravené i krátké závěrečné komuniké, které by všechny strany měly podepsat. „Pokud by během jednání došlo k průlomu a my bychom se na to chtěli spolehnout, operativně připravíme nový dokument,“ dodává.

Už jen to, že se schůzka koná, je ale zásadním pokrokem od éry Petra Porošenka. Tehdy se od příměří v únoru 2015, které vedlo k jakési podivné válce na stále stejných liniích nepohnulo prakticky nic. Nyní se věci hýbou a to se týká i samotného exprezidenta. Státní vyšetřovací úřad (GBR) poslal prokuratuře žádost, aby inicioval v parlamentu proces vydání Porošenka k trestnímu stíhání. Exprezident je totiž poslancem a lídrem strany Evropská solidarita, která skončila ve červencových volbách třetí a získala 25 míst z celkových 450 křesel v parlamentu.

Kauza se týká údajně zmanipulovaného výběru kandidátů do Nejvyšší soudní rady, orgánu který jmenuje a odvolává soudce. Porošenko, jeden z ukrajinských oligarchů, je obviněn z nabádání k násilnému svržení moci a zneužití pravomoci. Podle GBR ale figuruje nejméně ve 13 nyní vyšetřovaných případech včetně korupce a praní špinavých peněz. Sám se hájí tím, že jde o úsilí namířené ke zničení jeho reputace na zakázku z Ruska.