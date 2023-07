Putin blouzní o polském útoku. Budeme bránit Bělorusko všemi prostředky, řekl

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pokud jde o Bělorusko, je součástí svazového státu. Rozpoutání agrese proti Bělorusku bude znamenat agresi proti Ruské federaci. Budeme na to reagovat všemi prostředky, které máme k dispozici,“ prohlásil Putin podle videa zveřejněného tiskovou službou Kremlu.

Ještě předtím zaútočil na Poláky a Ukrajince. „Dnes vidíme, že režim v Kyjevě je připraven udělat cokoli, aby si zachránil svou jedovatou ‚kůži‘ a prodloužil svou existenci. Nezajímá ho lid Ukrajiny, její suverenita a národní zájmy,“ tvrdil.

„Budou obchodovat se vším – jak s lidmi, tak s půdou. I dnes jsou takoví zrádci připraveni ‚otevřít brány‘ zahraničním vlastníkům a Ukrajinu znovu prodat,“ dodal s odkazem na rok 1920, kdy ve válce, kterou Rusko s Polskem prohrálo, se prý Ukrajinci Polákům rovněž zaprodali.

„Co se týče polských vůdců, ti asi počítají s tím, že vytvoří nějakou koalici pod deštníkem NATO a přímo zasáhnou do konfliktu na Ukrajině, aby si pak utrhli větší kus, aby znovu získali, jak se domnívají, svá historická území – dnešní západní Ukrajinu. Je dobře známo, že také sní o běloruských zemích,“ sdělil Putin.

„Co se týče politiky ukrajinského režimu, to je jeho věc. Chtějí, jak to zrádci obvykle dělají, něco předat, něco prodat, něco s majiteli vyplatit – to je, opakuji, nakonec jejich věc. Do toho se nebudeme vměšovat,“ podotkl.

Vedeme si dobře, míní Putin o válce

„Dnes je jasné, že západní kurátoři kyjevského režimu jsou zjevně zklamáni výsledky tzv. protiofenzívy, kterou současné ukrajinské úřady v předchozích měsících hlasitě hlásají. Nejsou žádné výsledky, alespoň zatím ne. Nepomáhají ani kolosální zdroje, které byly napumpovány do kyjevského režimu, ani dodávky západních zbraní – tanky, dělostřelectvo, obrněná vozidla, rakety, ani vysílání tisíců zahraničních žoldáků a poradců, kteří byli nejaktivněji využíváni při pokusech prorazit frontu naší armády,“ prohlásil ruský prezident.

„Velení speciální vojenské operace přitom jedná profesionálně. Naši vojáci a důstojníci, jednotky a formace plní svou povinnost vůči vlasti odvážně, vytrvale, hrdinně. Celý svět přitom vidí, že vychvalovaná západní, údajně nezranitelná technika je v plamenech a svými taktickými a technickými údaji je často dokonce horší než některé zbraně sovětské výroby,“ pokračoval.

„Ano, samozřejmě, západní zbraně lze dodatečně dodat a vrhnout do bitvy. To nám samozřejmě způsobuje určité škody a prodlužuje konflikt. Ale za prvé, arzenály NATO a zásoby starých sovětských zbraní v některých státech jsou již z velké části vyčerpány. A za druhé, stávající výrobní kapacity na Západě neumožňují rychle doplňovat spotřebu zásob techniky a munice. Navíc jsou zapotřebí velké zdroje a čas. A co je nejdůležitější, v důsledku sebevražedných útoků utrpěly formace Ozbrojených sil Ukrajiny obrovské ztráty. To jsou desetitisíce lidí,“ zdůraznil Putin.

„A navzdory neustálým nájezdům, neustálým vlnám totální mobilizace ve městech a vesnicích Ukrajiny je pro současný režim stále obtížnější nahnat nové doplňování na frontu. Mobilizační zdroje země jsou vyčerpány,“ usoudila ruská hlava státu.

Varšava začala přesouvat své jednotky ze západu na východ Polska v reakci na příjezd tisíců ruských žoldnéřů do Běloruska, kde cvičí ve vojenském prostoru u hranic s Polskem. Varšava se obává možných provokací a jednotky na východě země také mají „odstrašit agresora“ a dát Rusku najevo, že se napadnout Polsko nevyplatí, uvedl ve čtvrtek polský ministr obrany Mariusz Blaszczak.

Putin svá již několikrát opakovaná nařčení Varšavy opět nepodpořil konkrétními důkazy. Putin ovšem také tvrdí, že proti Rusku byla rozpoutána válka, přestože právě na Putinův rozkaz ruská vojska loni v únoru vpadla na Ukrajinu a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Podle odhadů byly zabity již desítky tisíc vojáků a tisíce civilistů a boje také vyhnaly miliony lidí z domovů.

Putin také zprvu tvrdil, že se Rusko nechce zmocnit ukrajinského území, ale loni na podzim ohlásil anexi čtyř ukrajinských oblastí, Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské, která ruská vojska částečně okupují a o kterých Putin hovoří jako o historicky ruském území, podobně jako v případě Krymu, anektovaném už na jaře 2014.