Rusko má pořád dost lidí, říká demograf. Počet padlých je podle něj v kontextu celé populace zanedbatelný

Lidovky.cz: Jaké nejdůležitější demografické změny se v loňském roce podle vás v Rusku odehrály?

I proto, že se specializuji na porodnost, považuji za důležité a zajímavé, že došlo ke snížení porodnosti druhorozených dětí. Jak jsem předpokládal, vliv na to měla změna, která se dotkla výplaty mateřského kapitálu (státní podpora, která má stimulovat porodnost – pozn. redakce) ve prospěch prvorozených dětí. Předpovídal jsem to před třemi lety a už k tomu došlo. Byla to i jedna z klíčových příčin snížení porodnosti v loňském roce v Ruské federaci.

Lidovky.cz: Když jste zmínil porodnost, ovlivnil ji už déle než rok trvající konflikt na Ukrajině?