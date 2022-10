Jak může Rusko zvýšit produktivitu? Podle expertů nijak, neschopnost vyrábět munici není náhodná

„Ruský obranný průmysl pravděpodobně není schopen vyrábět munici pokročilých typů v takové míře, jaká se od něj očekává,“ uvedla včera na sociální síti Twitter britská vojenská rozvědka.

Toto konstatování přišlo poté, co ruský prezident Vladimir Putin v pátek řekl, že další masivní údery na Ukrajinu nejsou nutné. To přitom podle analytiků naznačuje možné souvislosti. Na základě vyjádření britských zpravodajců ruské raketové údery z minulého týdne, kdy bylo odpáleno na ukrajinská města v odplatě za útok na Kerčský most na osm desítek raket, znamenají další výrazné ztenčení ruských zásob raket dlouhého doletu. Analytici předpokládají, že to do budoucna sníží schopnosti ruské armády útočit na dostatečně velký počet cílů.