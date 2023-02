Sarmat, Kinžal i ponorky. Putin slíbil v projevu posílení jaderného arzenálu

Rusko převede do bojové pohotovosti novou mezikontinentální balistickou raketu Sarmat, bude pokračovat ve výrobě hypersonických střel Kinžal a v příštích letech rovněž přidá do své flotily nové jaderné ponorky. V projevu u příležitosti Dne obránců vlasti to dnes uvedl ruský prezident Vladimir Putin. Rusko se podle něj více zaměří na posílení svého jaderného arzenálu.