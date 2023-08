Muskův vliv znervózňuje americké elity. Obávají se, že podlehne Moskvě

Podle Forbesu druhý nejbohatší muž na světě operuje v celé sféře oblastí, kde se potkává se zájmy americké vlády. Plán administrativy amerického prezidenta Joe Bidena na rozšíření elektromobility se střetává se skutečností, že velká část nabíjecích stanice v zemi náleží Muskově společnosti Tesla, která má nárok na miliardové dotace. Jiná Muskova společnost pro kosmické lety SpaceX poskytuje momentálně jediný způsob, jakým se mohou týmy NASA dostat do vesmíru.

A SpaceX jakožto poskytovatel satelitního internetu Starlink hraje významnou roli v boji Ukrajincům proti ruské invazi. Sami Ukrajinci přiznávají, že systém má významné postavení v jejich kritické infrastruktuře a výrazně jim pomohl při koordinaci jednotek či používání dronů proti nepříteli.

Současní i bývalí zástupci NASA, ministerstva obrany, ministerstva dopravy, Federálního úřadu pro letectví a Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví řekli listu The New Yorker, že Muskovu vlivu se nyní v jejich práci nelze vyhnout a někteří z nich jej proto berou jako svého druhu nevoleného politického činitele. Velká závislost vlády na soukromém podnikateli část z nich znepokojuje. „Žít z jeho přízně, to je nanic,“ uvedl jeden vojenský činitel.

„Existuje jen jedna věc, která je horší než státní monopol. A to je soukromý monopol, na kterém je vláda závislá,“ řekl listu bývalý šéf NASA Jim Bridenstine. „Obávám se, že jsme všechna naše vejce vložili do jednoho košíku, a to do košíku SpaceX.“

„Prezident“ Musk

„Uvnitř Bidenovy administrativy se někteří čelní představitelé obávají, že se svým podnikatelským impériem, rozsáhlým majetkem a politickými aliancemi, Musk je blízko tomu, aby byl nedotknutelný,“ napsala obvykle dobře informovaná agentura Bloomberg poté, co se Musk v říjnu minulého roku rozhodl odpojit Ukrajině přes tisícovku terminálů potřebných pro připojení k satelitní síti kvůli nezaplaceným účtům. Podle Bloombergu projevil vzhledem k jeho postavení dodavatele technologie pro americký vojenský průmysl „nezvyklou prezidentskou pravomoc“.

Velký miliardářův vliv popisuje i bývalý náměstek amerického ministra obrany Colin Kahn, který s Muskem jednal o obnovení satelitního připojení pro Ukrajince. „I když Musk technicky vzato není diplomat ani státník, považoval jsem za důležité s ním tak zacházet, vzhledem k jeho vlivu na tuto problematiku.“

Podle něj Musk prozradil zděšenému Pentagonu, že přímo mluvil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Můj závěr byl, že ho znervózňovalo, že zapojení Starlinku je v Rusku stále více vnímáno jako podpora ukrajinského válečného úsilí, a hledal způsob, jak uklidnit ruské obavy,“ uvedl Kahn.

O Muskově „přiznání“ hovořil i jiný nejmenovaný, vysoce postavený činitel amerického ministerstva obrany. Šéf SpaceX a Tesly řekl, že „měl skvělý rozhovor s Putinem‘. „Ach bože, to není dobré,“ byla podle činitele reakce z Pentagonu.

Musk se podle něj údajně přiznal k pravidelným konzultacím s Kremlem předtím, než představil v říjnu svůj mírový plán pro Ukrajinu, v němž navrhl, aby Ukrajina získala neutrální status a zřekla se Ruskem anektovaného poloostrova Krym. „Elon Musk mi řekl, že mluvil s Vladimirem Putinem o válce na Ukrajině,“ uvedl v říjnu zakladatel poradenské poradenské firmy Eurasia Group Ian Bremmer, podle něhož se Muskův plán shodoval s tím, jaký mu navrhl Putin.

Musk nicméně popírá, že by s šéfem Kremlu mluvil o Ukrajině. S Putinem prý mluvil jen jednou, a to ještě před ruskou invazí. „Tématem byl vesmír,“ dodal.

Faktor Čína

Bidenovo administrativu znervózňují především Muskovy vazby na Čínu, významný trh pro miliardářovo impérium. Sám šéf Bílého domu řekl, že Muskovými spolupracemi a vztahy se zahraničními zeměmi „je třeba se zabývat bez ohledu na to, zda se dopouští něčeho nevhodného“.

Analytici čínské armády ve svých hodnoceních války na Ukrajině opakovaně zdůrazňují důležitost Starlinku pro bojové operace ukrajinské armády a varovali, že americká armáda satelity SpaceX využije proti Číně v případě vypuknutí konfliktu. Musk v nedávném rozhovoru Pro Financial Times připustil, že Peking vyjádřil nesouhlas s jeho rozhodnutím poskytnout Ukrajině internet a snažil se získat ujištění, že miliardář nenasadí podobnou technologii v Číně.

Z hlediska domácí politiky Bidenovi demokraté i republikáni si dělají těžkou hlavu z Muskova ovládnutí sociální sítě Twitter, již přejmenoval na X. Ačkoliv Musk v posledních prezidentských volbách „zdráhavě volil Bidena“, nyní se kloní spíše k republikánům, přičemž za svého favorita uvádí guvernéra Floridy Ronu DeSantisovi, jenž právě při rozhovoru s Muskem na X započal svou prezidentskou kampaň. „Muskovo obrovské jmění z něj dělá politického tvůrce králů,“ komentovala Muskův podíl na DeSantisově kampani agentura Bloomberg.

Musk tvrdí, že je nadstranický a snaží se držet od politiky dál. „Otázka je, usiluje Musk být platforma nebo se snaží být hráčem? Myslím si, že na to neznáme odpověď,“ podotýká republikánský dárce David Tamasi.

Sám šéf SpaceX se zdá uvědomovat svoji značnou moc. „Určitým způsobem,“ odpověď na otázku, zda má víc vlivu než americká vláda.