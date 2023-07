Muž s kalašnikovem se opevnil v Janukovyčově luxusní vile u Moskvy. Policie ho zastřelila

„Poté, co zaměstnanci soukromé bezpečnostní agentury zavolali okresního policistu, muž zahájil palbu z automatické zbraně. Současně začal pronášet politická hesla a vykřikoval, že shromáždil celý arzenál zbraní, aby mohl pochodovat na Kreml,“ uvedl na Telegramu ruský poslanec Alexandr Chinštejn z vládní strany Jednotné Rusko.

Ozbrojenec byl podle něj pětatřicetiletý Vjačeslav Černěnko ze sibiřského Krasnojarsku. „Pokusy přesvědčit Černěnka, aby se vzdal, a to i s pomocí jeho matky, selhaly,“ dodal. Dům, ve kterém jednu dobu pobýval ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, našel muž díky inzerátu.

⚡️ In the elite cottage village "Sherwood" in the Moscow region, a man armed with a Kalashnikov rifle occupied the house where Viktor Yanukovych had previously lived.



The man gives the impression of a madman. He shouts that he fought in Ukraine and says that the house belongs to…