Během krátké chvíle odsouhlasili normu rušící horní věkovou hranici pro profesionální službu v armádě. V důsledku toho mohou být do ní přijímáni „všichni občané v práceschopném věku“, to znamená až 65. roku života. Dosud platila věková hranice 40 let v případě ruských občanů a 30 let u cizinců.