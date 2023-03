Rus dostal za protiválečný obrázek své dcery dva roky, před verdiktem utekl

„Rozsudek byl oznámen dnes, ale obžalovaný nebyl přítomen, protože včera v noci utekl z domácího vězení,“ řekla podle serveru Meduza mluvčí soudu Olga Djačuková. Přítomní v soudní síni na tuto informaci reagovali potleskem.

Moskaljovův advokát Vladimir Bilibenko prohlásil, že se o útěku svého klienta dozvěděl až u soudu spolu se zbytkem posluchačů.

Zástupce oblastní Federální vězeňské služby uvedl, že Moskaljov opustil svůj byt 28. března ve 4:41, což „zaznamenaly prostředky dohledu“. „V 8:00 policista zjistil skutečnost, že Moskaljov není přítomen na místě výkonu domácího vězení. Přijímáme opatření ke zjištění místa jeho pobytu,“ dodal.

SOTA @sotaproject Заявление пресс-секретаря суда в тульском Ефремове о ночном побеге Алексея Москалева из-под домашнего ареста было встречено аплодисментами. https://t.co/DuC1d21dYi oblíbit odpovědět

Moskaljovovi podporovatelé, kteří dorazili na úterní vynesení rozsudku, podle Meduzy upozornili, že soud projednal případ nezvykle rychle, a to za jediný den během pondělka.

Třiapadesátiletý Moskaljov při pondělním zasedání soudu v závěrečné řeči řekl, že má negativní postoj ke „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině. Ruské vedení tímto termínem označuje invazi do sousedního státu.

Moskaljovova dcera Maša namalovala na jaře během výtvarné výchovy obrázek, na němž je ukrajinská vlajka s nápisem „Sláva Ukrajině“ a ruská vlajka, na níž stojí „Ne válce, Putinovi“. Na obrázku je i žena, která drží za ruku holčičku a dlaní se snaží zastavit rakety letící ze směru Ruska.

Poté, co vedení školy informovalo policii, byl Moskaljov obviněn z diskreditace ruské armády kvůli příspěvku na sociálních sítích. Tento měsíc byl zadržen a umístěn do domácího vězení a jeho dcera do dětského domova. Úřady požadují zbavit otce rodičovských práv.