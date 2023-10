Rusové hrají v národní soutěži o dovolené a byty, Kreml chce hlasy pro Putina

Účastníci soutěže s názvem „Rodinná záležitost“ budou muset plnit řadu různých úkolů, mezi které patří mimo jiné vaření, zpěv, „laskavé skutky“ nebo vytváření virtuální kroniky své rodiny. Soutěžící budou sbírat body pro postup do dalších kol a národ to bude moci sledovat na internetu.

„Prostor pro nezapomenutelný čas s rodinou a pro nové tradice, příležitost strávit více času se svými rodiči a prarodiči, šance proniknout do světa moderních teenagerů, poznat nové přátele a stát se součástí velké komunity,“ láká akce na svém webu.

Hrát se bude o třicet poukázek na bydlení v hodnotě pět milionů rublů (1,3 milionu korun), 300 zájezdů po Rusku a různé dárky. Podle organizátorů se do soutěže už přihlásilo 400 tisíc lidí, včetně 70 tisíc rodin. Lhůta pro registraci vyprší příští sobotu, akce potrvá do konce ledna.

K partnerům soutěže patří různé neziskové organizace, státní energetická firma Rosatom, kosmická agentura Roskosmos, Ruské hnutí školáků, organizace Rosmoloděž, nebo státní hydroelektrárenská firma Rushydro.

Snaha přivést lid ke „správné volbě“

Ačkoli formálně nemá soutěž s volbami v roce 2024 nic společného, podle nezávislého portálu Meduza je opak pravdou. Řada klíčových dat soutěže se totiž shoduje s důležitými událostmi Putinovy (stále neoficiální) kampaně. Soutěž startuje 4. listopadu – stejného dne jako fórum „Rusko“, které má představit úspěchy země za dobu Putinova vládnutí.

Organizační výbor soutěže pak vede zástupce šéfa ruské prezidentské kanceláře Sergej Kirijenko a akci přímo organizuje šéf kremelského oddělení pro sociální projekty Sergej Novikov. Kreml už požádal státní média a regionální úřady, aby „Rodinnou záležitost“ propagovaly, přičemž úředníkům údajně sdělil, že akce souvisí s volebním kláním.

„Je to v podstatě nepřímá kampaň a propaganda, která má zaplnit informační prostor, aby přivedla lidi ke správné volbě – zvolení Putina,“ řekl Meduze ruský politický stratég, jenž si přál zůstat v anonymitě.

„Takové akce v pozadí kampaně pomáhají šířit společenský optimismus a dávají lidem pocit, že jde vše podle plánu, že je v zemi stabilita,“ dodal.

Cílem projektu Rodinná záležitost je podle zdrojů Meduzy ukázat, že Rusko se ubírá správným směrem navzdory ekonomickému napětí, které na zemi klade válka na Ukrajině a západní sankce.

Očekává se, že Putin by měl záměr, že se bude ucházet o další šestileté období, už brzy oznámit. Učinit tak může díky ústavní změně z roku 2020, která mu umožňuje zůstat prezidentem až do roku 2036.

Není to poprvé, co ruští úředníci před volbami pořádají soutěž nebo loterii. Právě během referenda o změně ústavy z roku 2020 nebo voleb do Státní dumy v roce 2021 měli Rusové šanci vyhrát byty a automobily.

„Není to jen snaha přilákat voliče pomocí materiálních prostředků, je to také snaha o podporu vlastenectví,“ řekl Meduze nejmenovaný zdroj z Putinova Jednotného Ruska. „Soutěžící mohou působit jako dobrovolní agitátoři a chválit úřady v rozhovorech se svými přáteli,“ dodal.

Kreml má už převážně jasno o tom, kdo se příští rok Putinovi smí postavit. V létě to uvedly zdroje blízké ruské vládě, podle nichž úřady dovolí kandidovat soupeřům, pokud mají nedostatek charismatu, malou oblibu a spíš vyšší než střední věk. Pokud by totiž prostor dostal někdo mladý, mohlo by to vést k nevhodným úvahám, zda není čas na změnu.