Kde jste byli? Místo teroristů zatýkáte kritiky, vyčítají Rusové Putinovu režimu

Běžní Rusové přiznávají, že masakr v koncertní hale rozbil jejich představy o bezpečnosti. „Všichni slýcháme o Belgorodu, kde lidé umírají, ale to je daleko,“ řekla agentuře Bloomberg sedmačtyřicetiletá Elizaveta s odkazem na ruskou hraniční oblast, která je v souvislosti s konfliktem na Ukrajině opakovaně terčem útoků. „Nyní to vypadá, jako kdyby válka vstoupila do Moskvy.“

Bojí se, že Rusko využije události k ospravedlnění další mobilizace, jež by se mohla týkat i jejího syna. Totéž řekl též portálu The Moscow Times nejmenovaný mladík. „Pravděpodobně se to bude hodit pro další posun k militarismu,“ míní.

I když se k činu přihlásil Islámský stát, Moskva naznačila, že za ním stála Ukrajina. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že útočníci mířili právě tam. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová nařkla USA, že označují za pachatele Islámský stát, aby od Ukrajiny odklonily pozornost. Ruská prokremelská média islamistickou teroristickou skupinu ve svém zpravodajství zmiňovala jen málo.

I v něm se však vyskytly hlasy některých pozorovatelů, kteří tvrzení o zapojení Ukrajiny šířené některými ruskými politiky a dalšími činiteli zpochybňovaly.

„Co by Ukrajina tímto teroristickým útokem získala, není jasné,“ řekl v sobotu politický analytik Michail Vinogradov byznysové televizi RBK TV.

„Ale zamezili jsme útoku v Záporoží!“

Ruská novinářka a předsedkyně správní rady Fondu boje s korupcí zesnulého opozičního lídra Alexeje Navalného Marija Pevčichová zkritizovala bezpečnostní složky, že byly příliš zaměstnány „bojem s politiky, aktivisty a novináři, takže neměly čas se vypořádat s teroristy“.

Podle listu The Guardian někteří Rusové podotýkají, že zatímco při pohřbu Navalného byly nasazeny stovky policistů, koncertní hala neměla prakticky žádnou ochranu, navzdory tomu, jak robustní je ruský bezpečnostní aparát.

Že se ruské bezpečnostní složky v poslední době zaměřily především na kritiky vlády, potvrzuje i Vinogradov. „Terorismus definovaly jako kritiku ruských činitelů a ruské politiky,“ uvedl.

Mnoho činitelů zpravodajské služby FSB, stejně jako policistů, bylo navíc posláno na Ukrajinu. Tam se na okupovaných územích snaží potlačit protiruský odpor.

Nezávislý ruský portál Novaja gazeta upozorňuje, že FSB se krátce před útokem v Moskvě chlubila, že zabránila teroristickému útoku v Záporoží. Služba tvrdí, že za poslední dva roky zamezila stovce ukrajinských teroristických útoků.

Proč to policii tak trvalo? ptají se Rusové

Řada Rusů projevuje údiv i nad pomalou reakcí policie, která se na místo dostala až v dobu, kdy už teroristé byli dávno pryč. Útok přitom podle svědků trval asi dvacet minut. „Kde byla policie? Když jdu na fotbalový zápas, jsou tam policejní kontrolní stanoviště. Je tam policie na koních. Ale zde nebyl nikdo,“ řekl portálu The Moscow Times jeden ruský respondent.

„To, co se stalo, je unikátní v tom, že poprvé v Rusku při teroristickém útoku takového rozsahu nebyly bezpečnostní složky schopny akci teroristů nijak zabránit. Teroristé volně vstoupili do budovy, zabili a zranili desítky lidí a klidně opustili místo masakru,“ napsal ve svém komentáři politický analytik Vladislav Inozemcev. „Roky zpřísňování bezpečnosti a miliardy rublů byly vynaloženy zbytečně.“

Nejmenovaný ruský byznysmen řekl portálu The Washington Post, že nedostatečná ochrana veřejných míst je dlouhotrvající problém. Připomíná události z října 2002, kdy čečenští islámští teroristé obsadili moskevské divadlo na Dubrovce a vzali stovky lidí jako rukojmí. „Nic se od té doby nezměnilo,“ dodal podnikatel.