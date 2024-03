Útočníci měli vazby na Ukrajinu, dala jim peníze, tvrdí ruští vyšetřovatelé. Zjistili to díky „práci s teroristy“

Ruský vyšetřovací výbor tvrdí, že získal důkazy o vazbách mezi pachateli teroristického útoku z minulého týdne a Ukrajinou. Uvádí to ruská zpravodajská agentura RIA Novosti. Moskva naznačovala angažmá Ukrajiny ihned po útoku, i když se k akci přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Kyjev jakékoliv zapojení opakovaně odmítá. Bílý dům zopakoval, že za útok je zodpovědný výhradně IS.