Rusové letos „obsadí“ turecké pláže. Země na pomezí Evropy a Asie těží z toho, že odmítá protiruské sankce

Řecko, Egypt a Turecko. Tento trojlístek zemí patří tradičně mezi nejoblíbenější destinace pro dovolenou – a to nejen z pohledu Čechů. Podobné preference pro letní zájezdy mají i Rusové. Jejich šance vyrazit za hranice jsou však letos výrazně okleštěné. Už kvůli tomu, že se pro ruské aerolinky v důsledku protiruských sankcí, vyhlášených Západem v reakci na už takřka tři měsíce trvající invazi Ruska na Ukrajině, uzavřelo nebe nad drtivou částí evropského kontinentu. Při hledání destinace, kam by se vůbec letos mohli dostat, se mnozí z Rusů upínají na Turecko. Cestu tam jim dosud nikdo nezablokoval. Aerolinky už posilují spoje do země u Bosporu.