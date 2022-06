Ruští anarchisté se hlásí do ukrajinské armády. Konečně mohou bojovat s Putinovým mordorem

Ilja opustila Rusko před několika lety, poté co ruské úřady vystupňovaly zásahy proti ruské anarchistické scéně. Přestěhovala se na Ukrajinu. Když vypukla válka, rozhodla se podpořit svou novou vlast a přidala se k ukrajinským teritoriálním silám.

Ukrajinský stát je zkorumpovaný, oligarchický a neoliberální. Ale je svobodnější než Rusko. Ilja ruská anarchistka

„Máme zde fanoušky fotbalového klubu Arsenal, antifašisty a anarchisty,“ říká o své jednotce, která se skládá z Ukrajinců, Rusů, Bělorusů a dalších národností. „Nepropagujeme naše anarchistické přesvědčení. Jsme prostě další jednotka územní obrany,“ řekla ruskému opozičnímu listu The Insider.

Přiznává, že samotnou zemi nemá „příliš v lásce“. „Ukrajinský stát je zkorumpovaný, oligarchický a neoliberální,“ vyjmenovává údajná negativa Ukrajiny. Ukrajinská společnost je podle ní nicméně mnohem svobodnější než Rusko, a proto stojí za to o ni bojovat.

„Protože se Rusko rozhodlo vyvézt svůj autoritářský režim podobný Mordoru, ukrajinská společnost potřebuje ochranu,“ říká. Ukrajinci označují ruské vojáky za „skřety“ a Rusko za „Mordor“ neboli říši zla z fantasy klasiky Pán prstenů.

Je nezvyklé, aby se anarchisté přidávali ke státním strukturám. „Anarchistická armáda by byla skvělá, ale jednotky územní obrany je dosud naše jediná realistická možnost,“ podotýká Jurij, jehož životní dráha kopírovala tu Iljinu. I on našel na Ukrajině útočiště, poté co Rusko posílilo dohled nad anarchisty v Rusku.

„Jako anarchista jsem léta stál v opozici vůči Putinovu režimu. Ale mnoho z nás skončilo ve vězení, protože režim měl vždy navrch a my se stali jeho oběťmi,“ říká. „Dnes mám konečně možnost proti němu bojovat se zbraní v ruce.“

Podle mluvčího jedné z ukrajinských anarchistických skupin Serhije Movčana se asi 100 anarchistů přidalo k ukrajinským silám územní obrany. K nim se přidalo dalších 20 anarchistů ze zahraničí, a to včetně Ruska.

Ukrajinští anarchisté a antifašisté a jejich ruští spojenci připouštějí, že ukrajinská neonacistická scéna byla v ulicích měst velmi aktivní. Podle libertariánského socialisty Salima ale ukrajinské úřady krajní pravici dostaly pod kontrolu. Jurij zdůrazňuje, že batalion Azov (obránci Mariupolu uvádění Ruskem jako hlavní doklad nacistických elementů na Ukrajině) odsoudil stalinismus i nacismus.

Němečtí zpravodajci upozornili na „absurdnost“ ruských tvrzení o denacifikaci poukazem na přítomnost ruských neonacistů, kteří na Ukrajině bojují po boku ruské armády. Známý americký historik Tymothy Snyder přímo označuje Rusko za „fašistický“ stát.

Válka na Ukrajině vyvolala spor uvnitř globálního levicového tábora. Někteří američtí levicoví aktivisté například jsou proti posílání zbraní na Ukrajinu a zmiňují údajné pokrytectví západního postoje vůči ruské invazi na Ukrajině a amerických intervencí na Blízkém východě. Část poradců německé formace Levice souhlasila s ruským pohledem na válku.

„Mnozí evropští levičáci stále podporují Putinův narativ o invazi na Ukrajinu jako o antifašistické válce proti NATO. Takové názory přetrvávají zejména v Řecku, stejně jako v Německu a dalších zemích,“ kritizuje západní levici Ilja. Někteří východoevropští příznivci levice osočili své západní soukmenovce, že arogantně přehlížejí zkušenost východních národů s „ruským imperialismem“.

„Přehlížet ruský imperialismus je pro levici hrozná chyba,“ napsali ve společném dopise ukrajinští a ruští socialisté. „Je to Putin, ne NATO, kdo vede válku s Ukrajinou.“