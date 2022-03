Mírové síly přinesou válku s NATO, říká Kreml. Nevyloučil přitom užití jaderné zbraně

„Bylo by to velmi lehkovážné a extrémně nebezpečné rozhodnutí,“ řekl o možné mírové misi NATO mluvčí Kremlu Peskov. Jakýkoli případný kontakt mezi vojáky Ruska a NATO by podle něho „mohl mít jasné důsledky, které by bylo těžké napravit“.



V Bruselu ve čtvrtek začíná mimořádný summit NATO věnovaný ukrajinské krizi, k vyslání mírové mise do země chce své spojence vyzvat Polsko.

Na otázku, za jakých podmínek by ruský prezident Vladimir Putin v nynější konfrontaci použil ruské jaderné zbraně, Peskov v úterý odpověděl: „Pokud by to pro naši zemi byla existenční hrozba, pak by se to mohlo stát.“

27. února 2022

Putinův dlouhodobý souputník a bývalý ruský prezident i premiér Dmitrij Medveděv ve středu na onu hrozbu nepokrytě ukázal. Prohlásil, že cílem Spojených států je ponížit, rozdělit a nakonec zničit Rusko. To prý Moskva nikdy nedopustí. Mohlo by to mít katastrofální následky, varoval politik na Telegramu.

Ruská hlava státu už v únoru v tomto duchu varovala zbytek světa. „Pokud se nám kdokoli pokusí stát v cestě nebo tím spíše ohrožovat naši zemi a náš lid, musí vědět, že Rusko okamžitě zareaguje,“ řekl Putin s tím, že důsledky mohou být i takové, jaké svět v celé své historii ještě neviděl.

Na telekonferenci s představiteli ruské obrany pak tvrdil, že představitelé předních zemí NATO si dovolili dělat agresivní komentáře o Rusku. To označil za dostatečný důvod pro uvedení jaderných sil do pohotovosti.

Na otázku moderátorky CNN Christiane Amanpourové, co si Putin myslí, že na Ukrajině zatím dosáhl, Peskov odpověděl: „No, za prvé, ještě nedosáhl. Ještě toho nedosáhl.“

Tvrdil nicméně, že „zvláštní vojenská operace“ probíhá „zcela v souladu s plány a účely, které byly předem stanoveny“.

Zopakoval Putinovy ​​požadavky, jimiž je „zbavit se vojenského potenciálu Ukrajiny“, zajistit, aby byla „neutrální zemí“ a odstranit „nacionalistické prapory“.

Kyjev má také přijmout, že Krym – anektovaný Ruskem v roce 2014 – je součástí Ruska a uznat odtržené separatistické oblasti na východě Ukrajiny za nezávislé státy.

Zacharovová mezitím komentovala srovnání holokaustu a událostí na Ukrajině, do kterého se pustil tamější prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury TASS to označila za umělou paralelu a ohavnou manipulaci.

Ukrajinský prezident podle ní dospěl k absurditě, když porovnal Rusko s třetí říší. Naopak tvrdila, že moderní ukrajinští neonacisté se neliší od svých ideových předchůdců z druhé světové války.

Zacharovová také v Rádiu Sputnik tvrdila, že s Ukrajinou je těžké vyjednávat. Funguje prý podle příruček USA.

„Když (ukrajinští činitelé) jen předstírají, že zastupují svou stranu a lid, ale ve skutečnosti čtou manuály a materiály, které se přinášejí, píší a házejí (ze Spojených států), jaký zde může být dialog? Jako být dokonce může, ale nepovede to ke kýženému výsledku,“ řekla.

Na Západě naopak málokdo věří snaze Ruska dosáhnout v jednání o zastavení bojů nějakého oboustranně přijatelného výsledku. Naposledy se tak vyjádřil ve středu italský premiér Mario Draghi. Podle něj Putin nejeví zájem o dosažení příměří, které by umožnilo úspěšné vyjednání míru.