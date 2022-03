Rusko dosud nedosáhlo svých cílů na Ukrajině, připustil Peskov. Použití jaderných zbraní odmítl vyloučit

Peskov dnes v rozhovoru s Christiane Amanpourovou opakovaně odmítl vyloučit, že by Rusko mohlo zvažovat použití jaderných zbraní proti tomu, co Moskva vnímá jako „existenční ohrožení“, uvedla CNN. Na otázku, za jakých podmínek by ruský prezident Vladimir Putin nasadil jaderné síly, Peskov odpověděl, že jaderné zbraně lze použít, pokud je ohrožena existence země.

Na otázku, čeho Putin zatím na Ukrajině dosáhl, Peskov odpověděl, že zatím ještě svých cílů nedosáhl. Mluvčí zároveň tvrdil, že „zvláštní vojenská operace“, což je oficiální kremelský termín pro ruskou invazi na Ukrajinu, „probíhá přesně v souladu s předem stanovenými plány a cíli“, dodala CNN.

„Máme koncepci národní bezpečnosti. Můžete se tam dočíst vše o důvodech použití jaderných zbraní. Mohou být v souladu s koncepcí použity, pokud je ohrožena sama existence naší země. V textu je uvedena řada dalších důvodů,“ řekl Peskov podle ruské státní agentury TASS.

Amanpourová naléhala na Peskova, zda si je jistý či přesvědčený, že Putin nepoužije jaderné zbraně na Ukrajině, kde ruská armáda po svém útoku z 24. února narazila na nečekaně silný odpor ukrajinských jednotek. Ukrajinská armáda, která stále brání velká městě, dokonce v posledních dnech byla s to vést dílčí protiútoky. Experti se domnívají, že se ruská armáda potýká také s logistickými problémy a komunikačními potížemi.

Moskva se o jaderných zbraních zmínila během války proti Ukrajině několikrát. Sám Putin 27. února nařídil uvést jaderné síly do „zvláštního režimu“ bojové pohotovosti, což odůvodnil „agresivními vyjádřeními“ představitelů členských zemí NATO a „nelegitimními“ sankcemi, které Západ uvalil na Rusko v reakci na invazi. Třetí světová válka by byla jaderná a zničující, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v interview, jehož části 2. března zveřejnila televize Al-Džazíra.

Šéf ruské diplomacie přitom podle TASS poukázal na údajný výrok amerického prezidenta Joea Bidena, že alternativou k tvrdým sankcím, které Washington uvalil na Moskvu, by byla třetí světová válka. Biden ale ve zmíněném vyjádření dal najevo, že se snaží třetí světové válce zabránit.