Ukrajina obklíčila město Lyman a přes 5 tisíc nepřátel. Rusku chybí důstojníci

Počet obklíčených vojáků může nižší kvůli obětem a některým vojákům, kteří se snažili, dodal mluvčí Serhij Čerevaty. Operace v Lymanu podle něj umožní Kyjevu další postup směrem na Luhansk. Obklíčení „více než 5000 ruských vojáků“ v Lymanu ohlásil podle ukrajinských médií také gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

Ukrajinský generální štáb uvedl, že Rusko kvůli nedostatku důstojníků chystá nasadit do bojů posluchače vojenských škol. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na sobotu poděkoval armádě za úspěchy na frontě a ohlásil osvobození obce Jampol u Lymanu.

„Dosáhli jsme významných výsledků na východě naší země. O tom je už dost zveřejněných informací. Všichni jsme slyšeli, co se děje v Lymanu. Jsou to kroky, které znamenají mnoho. Děkuji všem našim bojovníkům za splnění této části našeho obranného plánu. Je to velmi důležité,“ uvedl Zelenskyj.

Ruská vojska ještě drží Lyman, ale ustoupila z pozic v obcích Drobyševe a Jampil, uvedl ISW s odvoláním na představitele proruských separatistů a ruské válečné zpravodaje.

Ti také zaznamenali rostoucí aktivitu ukrajinských průzkumníků v okolí Lymanu. Na sociálních sítích se objevily záběry ostřelování ustupujících ruských sil ukrajinským dělostřelectvem.

Podle mluvčího východního uskupení ukrajinských vojsk Serhije Čerevatého je obkličování ruských sil v Lymanu „v závěrečném stadiu“, připomněla Ukrajinska pravda na svém webu.

Rusko označuje tamní situaci za „mimořádně složitou“ a ruští komentátoři na sociálních sítích vyčítají ruskému velení, že obráncům Lymanu, kteří zaujali kruhovou obranu, chybí podpora dělostřelectva, nasazeného na jihu Ukrajiny k ostřelování Mykolajiva, poznamenala agentura Unian.

Těžké boje a obklíčení v okolí Lymanu pátek připustili i představitelé separatistů z mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky (DLR). „V Lymanu se vedou tvrdé boje, nepřítel vrhl do boje všechny síly a zálohy,“ uvedl poradce ministra vnitra DLR Vitalij Kiseljov. „Kluci se drží z posledních sil,“ pronesl o invazních jednotkách vůdce DLR Denis Pušilin.

DNR si klade nárok na celou Doněckou oblast, Rusko ale kontroluje jen asi 60 procent oblasti. „Bude osvobozeno,“ prohlásil o zbylém území pod správou Ukrajinců mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Moskva v pátek připojila DNR spolu se separatistickou Luhanskou lidovou republikou a Chersonskou a Záporožskou oblastí, které invazní jednotky zčásti obsadily, k Rusku. Kyjev a Západ anexi odsoudily s tím, že ji nikdy neuznají.