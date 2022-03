K Mariupolu míří konvoj s humanitární pomocí, Rusko kývlo na otevření koridoru

Do jihoukrajinského Mariupolu míří konvoj 45 autobusů s humanitární pomocí, které mají následně z obléhaného města evakuovat civilisty. Ve čtvrtek to oznámila místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková. Ruské ministerstvo obrany večer následně sdělilo, že otevře humanitární koridor z Mariupolu do Záporoží v pátek.