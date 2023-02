Posuneme hranice ohrožení až k Polsku, svět tak najde mír, napsal Medveděv

Rusko musí co nejdále posunout hranice, kde mu hrozí nebezpečí, i kdyby to bylo až k Polsku. Na Telegramu to v pátek napsal bývalý ruský prezident a současný místopředseda bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Pro zajištění světového míru je podle něj potřeba zničit neonacismus od základů.