Putin stále chce Ukrajinu. V létě chystá rozsáhlou ofenzivu, tvrdí list

Rozsáhlou ofenzivu Rusko možná plánuje už v létě, sdělili deníku nejmenovaní ukrajinští představitelé z bezpečnostního sektoru. Jejím cílem bude ovládnout zbylé části Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, které už v srpnu 2022 ruský prezident Vladimir Putin prohlásil za součást Ruska. Vyloučen není ani scénář, kdy se Rusko pokusí o ovládnutí druhého největšího ukrajinského města Charkova nebo i Kyjeva, napsal deník v článku s názvem „Aktivní obrana: jak Ukrajina plánuje přežít rok 2024“.

Západní představitelé se podle listu domnívají, že právě strategie silné „aktivní obrany“ by Ukrajině umožnila upevnit během letoška své síly a připravit se na následující rok, kdy by měla nová ukrajinská protiofenziva větší šanci na úspěch. Deník v této souvislosti rovněž připomněl zprávu estonského ministerstva obrany z prosince, podle níž by se Ukrajina měla vrátit k pokusům o ofenzivu až v roce 2025.

V letošním roce by se podle tohoto estonského hodnocení měla soustředit na „strategickou obranu“, což by jí a jejím spojencům poskytlo čas na posílení průmyslové základny, výcvik rezerv nebo navýšení výroby dělostřeleckých zbraní.

K této strategii podle listu Ukrajinu přesvědčuje i Washington. USA se podle FT domnívají, že namísto pozemní ofenzivy by se Ukrajina měla nyní soustředit na udržení současných pozic.

Podle dat britského deníku a Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) má Rusko v současnosti značnou výhodu jak v počtu vojáků, tak také v množství zbraní. Zatímco Ukrajina má necelých 700 000 aktivních vojáků, Rusko jich má k dispozici bezmála 1,2 milionu a Moskva má také značnou převahu co do počtu stíhaček, vrtulníků, tanků a dalších obrněnců i válečných plavidel, uvedl deník.

Další výzvou pro Ukrajinu je nová mobilizace. Ukrajinské armádní vedení požádalo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby nařídil mobilizaci dalšího zhruba půl milionu vojáků. Zelenskyj se nicméně podle britského listu zdráhá učinit takovýto nepopulární krok v době, kdy jeho obliba mezi voliči podle průzkumů slábne.