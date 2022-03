Putina na obrazovce vystřídal Lavrov. Sankce jsou daň za nezávislost, řekl

Zatímco obvykle k Rusům promlouvá Putin – jen k současné invazi měl minimálně dva televizní projevy – nyní se na občany obrátil Lavrov.

Ve státní televizi řekl, že je Moskva zcela přesvědčená, že je konfrontace se Západem správná. Severoatlantickou alianci obvinil, že se snaží udržet si nadvládu nad světem. A i když prý Rusko projevuje dobrou vůli, v žádném případě nehodlá ohrozit své zájmy. A Západ je podle něj nemůže ignorovat do nekonečna.

Ministr si dále myslí, že se někteří západní lídři připravují na válku s Ruskem. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského má za muže, který vede „společnost, v níž nacismus jen kvete“. Ukrajina také podle Lavrova „přijímá rozkazy z (amerického) Washingtonu“.

Vrátil se i ke svým šokujícím výroků ze středy, kdy prohlásil, že by třetí světová válka byla „jaderná a ničivá“. Nyní říká, že to není Rusko, kdo mluví o jaderné válce. Právě Putin přitom jako první uvedl jaderné zbraně do stupně nejvyšší pohotovosti.

Západ podle Lavrova myslí jen na to, jakými prostředky by na Rusy mohl ještě zatlačit. „Všechny problémy vyřešíme,“ dušuje se šéf ruské diplomacie s tím, že nyní uvalené sankce jsou jen „daní za nezávislost“ Ruska.

A invaze, kvůli které Kreml a s ním i zbytek Ruska ekonomická omezení schytal, má prý mimo jiné zajistit, aby se Ukrajina nikdy nepřipojila k NATO.

Lavrov nepřiznal útoky ruské armády na civilní objekty, prý stále míří na vojenské cíle. Pojem „vedlejší škody“ se podle něj nicméně v armádní terminologii objevuje už od západního vpádu do Iráku a Libye.

Ruská delegace je podle agentury TASS v běloruském Bělověžském pralese, kde se plánovalo druhé kolo rozhovorů mezi ruskou a ukrajinskou stranou. Šéf ruské delegace, poradce ruského prezidenta Vladimir Medinskij uvedl, že očekává příchod ukrajinské delegace ve čtvrtek.

Mluvčí ukrajinské delegace podle TASS řekl, že se rozhovory uskuteční, ale na jiném místě než v tomto pralese. Lavrov před ohlášeným jednáním připustil, že Moskva je připravená jednat o příměří a bezpečnostních zárukách pro ukrajinského prezidenta Zelenského.

Podmínkou Rusů je prý určit konkrétní typy zbraní, které nebudou nikdy na Ukrajině rozmístěny ani vyrobeny. Moskva také poprvé částečně přiznala větší ztráty v bojích. Podle Lavrova je možné, že bylo Rusko do konfliktu „záměrně vylákáno“.

Kreml ve čtvrtek vyzdvihl vojáky bojující na Ukrajině. Prý jsou to hrdinové, kteří se zapíší do historie po bok vojáků, kteří porazili nacistické Německo. Realita je taková, že mnozí vojáci až na místě zjistili, že cvičení skončilo a začala válka. O jejich přítomnosti na Ukrajině mnohdy netuší ani jejich rodina.

Zajatí vojáci na videích pořízených ukrajinskou armádou často pláčou nebo tvrdí, že nevěděli, že budou muset zabíjet lidi. Jsou zprávy, byť neověřené, i o tom, že se vzdávají a odmítají poslouchat rozkazy. Moskva přiznala 498 zabitých a 1 597 zraněných vojáků.

Kyjev o ztrátách v řadách ozbrojených sil neinformuje, podle tamních představitelů ale zemřelo přes dva tisíce civilistů. Z Ukrajiny zatažené Ruskem do války už mezitím uprchl více než milion lidí. Proti invazi se protestuje i v samotném Rusku, policie tam zatkla přes šest tisíc demonstrantů. A podle anekdotických důkazů Evropské unie ztěžují ruské úřady život i těm, kteří se nyní snaží Rusko opustit.

Pohraničníci údajně odjíždějící Rusy vyslýchají a některým dokonce cestu za hranice úplně znemožní. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný unijní činitel. Spekulace, že se chystá vyhlásit stanné právo, ruská vláda popírá. Putin bude mít nicméně během dne jednání se svou bezpečnostní radou.

Hladoví ruští vojáci na Ukrajině rabují v obchodech s potravinami: