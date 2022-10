Na Ukrajině bojují stovky infekčních vězňů, při zranění je Rusové neošetří

Žoldnéřská Vagnerova skupina v ruských věznicích verbuje do bojů na Ukrajině také trestance, kteří mají vážná infekční onemocnění. Uvedla to ukrajinská vojenská rozvědka, podle které jsou mezi rekrutovanými také lidé s virem HIV nebo žloutenkou typu C. Pokud takoví lidé utrpí na frontě zranění, ruští zdravotníci se o ně podle zpravodajců vůbec nestarají.