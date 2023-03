Odvrátili jsme útok dronů na Krym, tvrdí Rusko. O Bachmut se tvrdě bojuje

Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo na jaře 2014, je terčem podobných útoků poměrně často. Minulý měsíc dosazený gubernátor tvrdil, že protivzdušná obrana sestřelila ukrajinské bezpilotní letadlo chystající se zaútočit na paroplynovou elektrárnu v Sevastopolu. Ten bývá terčem útoků dronů i jako základna ruského námořnictva.

Poslední útok žádné škody na zemi ani oběti nezpůsobil, tvrdí ministerstvo podle ruských médií.

V úterý hlásila nálety dronů řada ruských regionů včetně Moskevské oblasti. V areálu ropného skladu v jihoruském přístavním městě Tuapse v noci vypukl požár, který podle ruských médií způsobil útok bezpilotních letounů. Večer média s odvoláním na sociální sítě psala o výbuších na letecké základně v Jejsku na jihu Ruska. Ruské vydání serveru BBC označilo nálety za největší akci svého druhu od začátku ruského vpádu na Ukrajinu.

Kyjev se k incidentům tradičně nevyjádřil, lze však předpokládat, že za útoky stojí ukrajinské síly, poznamenala BBC. Za dobu ruské invaze se stalo poprvé, aby cizí bezpilotní letoun doletěl až do Moskevské oblasti. To naznačuje, že by se potenciálním cílem mohla stát i sama Moskva se svými vládními budovami.

„Taktické zisky“ na severu Bachmutu

Rusové mezitím podle ISW na Ukrajině pokračují v pozemních útocích u Bachmutu, kde si připsaly „taktické zisky“ na severní straně, stejně jako u obcí Kreminna a Svatove, kde pravděpodobně dosáhli „omezeného postupu“.

Další podrobnosti k ruským útokům američtí analytici v úterním hodnocení neuvádějí. Informace navazují na úterní vyjádření ukrajinské armády, podle kterého je situace u Bachmutu mimořádně napjatá.

Velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj hovořil o ruské ofenzívě, v níž byly nasazeny nejlépe vycvičené jednotky žoldnéřské Wagnerovy skupiny. „Nepřítel neustále ničí vše, co může sloužit k ochraně našich pozic,“ uvedl už v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Rusko se podle všeho snaží město obklíčit a odříznout ukrajinské obránce od zásobovacích tras. Případné dobytí Bachmutu by pro Moskvu znamenalo první větší vítězství za více než půl roku, byť za cenu vysokých ztrát. Ovládnutí města by Rusům otevřelo cestu k útoku na poslední zbývajících městská centra v Doněcké oblasti.

V posledních dnech z míst nejtěžších bojů přichází informace o postupných ruských ziscích. O postupu ruských okupantů na severu Bachmutu v úterý psal i reportér německého listu Bild Julian Röpcke, který konflikt na východě Ukrajiny dlouhodobě mapuje. Poznamenal při tom, že tvrzení Wagnerovců jsou „bohužel“ v posledních týdnech spolehlivější než vyjádření ukrajinského generálního štábu.

Velení ukrajinských sil v ranním hlášení hovoří o pokračujících útocích, zpráva agentury Unian nicméně postup nepřátelských jednotek nezmiňuje. Generální štáb podle ní za poslední den v oblasti Bachmutu registroval několik odražených útoků, jejichž počet údajně podél celé linie fronty dosáhl 85.

Ukrajinské velení také tvrdí, že během uplynulého dne Rusko přišlo o dalších 650 vojáků, sedm tanků a desítku děl, celkové ruské ztráty od vypuknutí války dosáhly bezmála 150 000 vojáků a tisíců kusů výzbroje. Tato tvrzení nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Britská rozvědka v pravidelném přehledu upozorňuje, že ruské síly nejspíše začaly vypouštět íránské drony Šáhed z Brjanské oblasti, odkud mohou snadněji ohrozit Kyjev, než když jako dříve tyto bezpilotní letouny startovaly z Krasnodarského kraje na jihu Ruska a stroje přelétaly Azovské moře. Nová startovací platforma poskytuje Rusům jiný směr útoku a je blíže ke Kyjevu, což zkracuje dobu letu a jeví se také pokusem více rozptýlit ukrajinskou protivzdušnou obranu.