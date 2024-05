Demonstrativní jaderný výbuch, to Západ zastraší, radí ruský think tank

Člen moskevské Rady pro zahraniční a obrannou politiku Dmitrij Suslov zveřejnil návrh den potom, co prezident Vladimir Putin řekl, že si členové NATO v Evropě zahrávají s ohněm, když navrhují, aby Kyjev použil západní zbraně k útokům v Rusku. Návrh našel podporu u některých západních zemí, u Washingtonu však zatím ne.

Podle Putina by to mohlo vyvolat globální konflikt. Rusko, které vlastní největší jaderný arzenál na světě, by takový krok považovalo za závažnou eskalaci, která by NATO a dotčené země dostala do přímého konfliktu s Moskvou. Tím by se rapidně zvýšilo riziko jaderné války.

„Demonstrativní (tj. nebojový) jaderný výbuch stojí za to zvážit. Potvrdili bychom tak vážnost ruských záměrů a přesvědčili naše oponenty, že Moskva je k eskalaci připravena,“ napsal Suslov v podnikatelském časopise Profil.

Atomový hřib by jim připomněl strach z jaderné války

„Atomový hřib, který by byl v přímém přenosu vysílán na všech televizních kanálech po celém světě, by snad západním politikům připomněl jedinou věc, která od roku 1945 bránila válkám mezi velmocemi a kterou nyní z velké části ztratili – strach z jaderné války,“ uvedl Suslov.

Kreml se k návrhu bezprostředně nevyjádřil. Vydal pouze prohlášení, že ruská jaderná politika zůstává nezměněna. Zároveň dal také najevo nespokojenost s podle něj stále agresivnější rétorikou Západu ohledně vyzbrojování Kyjeva.

Suslov také navrhl, aby Rusko zahájilo strategická jaderná cvičení a varovalo tak každou zemi, jejímiž zbraněmi Kyjev na Rusko zaútočí, že si Moskva vyhrazuje právo zasáhnout. Pokud by následně zasažená země podnikla konvenční odvetu, Rusko by mohlo použít jaderné zbraně, uvedl.

V květnu Rusko varovalo Velkou Británii, že by mohlo zasáhnout britská vojenská zařízení na Ukrajině i jinde, pokud by Ukrajina - s požehnáním Londýna - použila britské zbraně k úderu na ruské území.

Varování vydalo poté, co britský ministr zahraničí David Cameron prohlásil, že Kyjev má k úderu na cíle uvnitř Ruska právo použít zbraně dodané Spojeným královstvím.

3. května 2024

Putin v listopadu podepsal zákon, kterým Rusko odvolalo ratifikaci celosvětové smlouvy o zákazu zkoušek jaderných zbraní. Podle něj měl tento krok sblížit Rusko se Spojenými státy, které smlouvu sice podepsaly, ale nikdy neratifikovaly. Ruští diplomaté tehdy prohlásili, že Rusko, které v postsovětském období neprovedlo žádný jaderný test, zkoušky neobnoví, pokud tak neučiní Washington.

Sovětský svaz naposledy testoval v roce 1990 a Spojené státy v roce 1992. V tomto století provedla zkoušku jaderného výbuchu pouze Severní Korea.