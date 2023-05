Desetiletý Danylo byl do Moskvy unesen spolu s dalšími 26 ukrajinskými dětmi loni v dubnu. O měsíc později, 9. května, se už účastnil pochodu k ruskému Dni vítězství. | foto: REPRO LN Z RCHR

Jedním z nejvíce zavrženíhodných činů, kterých se Rusko dopouští ve válce na Ukrajině, je odvážení dětí na převýchovu do Ruska. Lidovky.cz přinášejí příběhy dvou, které se podařilo z Ruska zachránit, a jeden takový, kdy to nevyšlo. Senát Parlamentu ČR se v úterý bude zabývat otázkou, jak by Česko mohlo přispět k záchraně násilně deportovaných dětí v rámci ruské agrese.