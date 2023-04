Autorku protiválečného obrázku si odvedla matka, řekla Putinova „zlodějka dětí“

Jen několik hodin předtím, než se ve čtvrtek ve městě Jefremov konalo slyšení u soudu ohledně odebrání rodičových práv otci samoživiteli Alexeji Moskaljovovi, Lvovová-Bělovová oznámila, že se dohodla s dívčinou matkou Olgou Sitčichinovou. Ta si děvče v dětském domově vyzvedla.

„Maša nejdříve nechtěla se svou matkou jít, nyní se její postoj změnil, řekla mi to sama do telefonu. Olga si už Mašu vyzvedla v sociálně rehabilitačním centru. Doufejme, že mezi nimi bude všechno fungovat,“ uvedla zmocněnkyně.

Proč s rodinou Mašina matka nežila tak dlouho, není jasné. Sitčichinová žije v Tambovské oblasti a má dva již dospělé syny, z nichž jeden stanici BBC řekl, že se o ně matka nestarala a vyrůstali u babičky v Kazachstánu.

Sitčichinová podle serveru 7x7 dojíždí do práce do Moskvy, kde pracuje na směny. Nyní tvrdí, že je ochotna z práce odejít a starat se o dceru. O živobytí se podle ní postará partner s bratrem. Tvrdila, že ve sblížení s dcerou jí bránil Moskaljov, který ji vyhodil z bytu. S dcerou se naposledy viděla, když Maša byla v druhé třídě

Lvovová-Bělovová je v posledních týdnech v centru pozornosti, Mezinárodní trestní soud (ICC) ji totiž společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podezírá z účasti na únosech ukrajinských dětí do Ruska a vydal na ni zatykač. Zmocněnknyě veškerá obvinění popírá.

Moskaljov se u soudu neobjevil

Moskaljovova dcera Maša namalovala ve škole při výtvarné výchově obrázek, na němž je ukrajinská vlajka s nápisem „Sláva Ukrajině“ a ruská vlajka, na níž stojí „Ne válce, Putinovi“. Na obrázku je i žena, která drží za ruku holčičku a dlaní se snaží zastavit rakety letící z Ruska.

Poté, co vedení školy informovalo policii, byl Moskaljov obviněn z diskreditace ruské armády kvůli příspěvku na sociálních sítích. Letos v březnu byl zadržen a umístěn do domácího vězení a jeho dcera do dětského domova.

Krátce před vynesením rozsudku na konci března otec z Ruska zmizel, následně ho ale zadrželi v Bělorusku. Podle ruských informačních kanálů byl zadržen pravděpodobně kvůli tomu, že si v bytě, kde se skrýval před pronásledováním, zapnul mobilní telefon.

Moskaljov se na čtvrtečním jednání soudu o odebrání jeho rodičovských práv neobjevil. Soud podle médií jednal za zavřenými dveřmi, než stanovil datum dalšího jednání na 20. dubna. Kde se Moskaljov nyní nachází, není jasné. Jeho právníci s ním nejsou ve spojení.

Moskaljovův advokát Vladimir Vilijenko před zasedáním soudu zveřejnil dopis otce dceři: „Prosím tě vydrž to, lidé přemýšlejí, jak ti pomoci. Poslouchej mého advokáta. Teď se o náš případ zajímá hodně lidí. Pokud Tě někdo z našich příbuzných bude chtít vzít do péče, dej k tomu souhlas, protože je to lepší než být v sirotčinci. Advokát ti poradí. Jestli tě předvedou před soud, zeptej se na tátu, důrazně se ptej soudce,“ napsal Moskvaljov.

U soudu se podle serveru Msk1.ru sešlo množství lidí: místní lidé, novináři, advokáti. Poblíž policie zadržela aktivistku s protiválečným plakátem, která na strážnici podle médií dostala záchvat paniky. Největší pozornost ale budil Roman z Moskvy, který k soudu přišel podpořit Moskaljova v tričku s nápisem: „Mít rád tátu není zločin“.

Rusko zavedlo tresty za „šíření lží“ o ruské armádě a její „diskreditaci“ krátce poté, co loni v únoru ruská armáda podnikla invazi na Ukrajinu. Zákon je namířen proti všem, kdo veřejně odmítají oficiální výklad Moskvy o dění v sousední zemi. Za jeho porušení hrozí až 15 let vězení.