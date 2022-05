Plánovaná expanze NATO na sever Evropy? Musíme se na ten problém podívat, vyhrožuje Putin

„Expanze NATO by byla pro Rusko problém, na který se musíme pečlivě podívat,“ prohlásil Putin ve svém projevu na summitu postsovětského vojenského paktu ODKB v Moskvě.

Putin rovněž uvedl, že Rusko nemá se Švédskem ani Finskem potíže a že rozšíření aliance je zájmem Spojených států. „Vojenská aliance vedená USA se tímto krokem snaží zvýšit svůj globální vliv,“ zdůraznil.

Náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Rjabkov v pondělí uvedl, že vstup Finska a Švédska do NATO by byl chybou, se kterou by se Rusko jen tak nesmířilo. „Neměli by si dělat iluze, že se s tím jednoduše smíříme. Je to další vážná chyba s dalekosáhlými důsledky,“ uvedl.

Moskvě je podle Rjabkova jasné, že Stockholm a Helsinky svým rozhodnutím bezpečnost neposílí.

„Obecná úroveň vojenského napětí vzroste, předvídatelnost v této sféře se sníží. Je škoda, že zdravý rozum padá za oběť nějakému zdánlivému ujednání ohledně toho, co by se za této stále se vyvíjející situace mělo dělat,“ uvedl.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak v pondělí řekl, Moskva považuje takový krok za znepokojivý. „Jsme přesvědčeni, že vstup Finska a Švédska do NATO neposílí ani nezlepší bezpečnostní architekturu našeho kontinentu,“ prohlásil.

Bezpečnostní prostředí se změnilo, zní z Finska

Finští poslanci začali o možném členství země v Severoatlantické alianci diskutovat v pondělí ráno, přičemž hlasování se očekává nejdříve v úterý. Podle posledních zpráv finských médií je minimálně 85 procent z 200 členů parlamentu připraveno členství podpořit.

Pro vstup do NATO se v minulých dnech vyjádřili finský prezident Sauli Niinistö i premiérka Sanna Marinová. „Jedinou zemí, která ohrožuje evropskou bezpečnost a otevřeně vede útočnou válku, je Rusko,“ prohlásila předsedkyně finské vlády Marinová na úvod dnešní parlamentní debaty. „Naše bezpečnostní prostředí se zásadně změnilo,“ dodala.

V neděli oznámila svou podporu vstupu do NATO také švédská vládnoucí sociálně demokratická strana, která byla dlouho proti. Nyní je tedy ve švédském parlamentu pro vstup do aliance šest z osmi parlamentních stran a teoreticky by tento historický krok mohlo podpořit 304 z celkových 349 poslanců Riksdagu, napsala agentura AFP.

Debatu ve švédském parlamentu zahájila v pondělí dopoledne svým projevem premiérka Magdalena Anderssonová. „Švédsko potřebuje formální bezpečnostní záruky, které poskytuje členství v NATO,“ řekla ministerská předsedkyně. „Bohužel nemáme důvod věřit, že směřování (akcí Ruska) se v dohledné budoucnosti změní,“ dodala.

