Uvolněné námořní miny z Oděsy uvěznily v přístavech 67 lodí z celkem 15 zemí

Odborníci se domnívají, že miny, které se teď objevují v Černém moři, byly zřejmě součástí ukrajinské obrany Oděsy před ruským námořním výsadkem. Umístěné byly u pobřeží a před přístavem.

Oblast však v minulých dnech zasáhla silná bouře, a to mohlo vést k rozptýlení výbušných zařízení do širého moře. Uvolnilo se jich zřejmě několik set. Ruská Federální služba bezpečnosti (FSB) uvádí, že jich je zhruba 420.

Bulharský tisk v pondělí informoval, že vláda kvůli tomu obyvatele pobřežních oblastí Dobrič, Burgas a Varna žádá, aby hlásili podezřelé předměty ve vodě či na pláži.

Tamní vláda pak rovněž uvedla, že své námořní hranice bude bedlivě monitorovat a zachycená výbušná zařízení nechá zneškodnit. Experti z bulharské vojenské námořní akademie ve Varně agentuře EFE řekli, že by se miny mohly dostat do bulharských vod do deseti dnů.

Bulharský kabinet také upozornil civilní lodě v oblasti, aby dávaly při plavbě v oblasti velký pozor.

Ukrajinská Oděsa, která se už týdny připravuje na možnost ruského útoku, se v pondělí stala cílem ostřelování. Na tamní přístav zaútočily dvě lodě ruského námořnictva. Informují o tom ukrajinská média s odvoláním na místní úřady.

Ruská plavidla provedla útok na obytné budovy na předměstí Oděsy. „Jsou to obytné budovy, kde žijí mírumilovní lidé,“ uvedl primátor města Truchanov. Několik domácností utrpělo škody, píše agentura Unian.

Zatím nejsou zprávy o raněných. Je to první takový hlášený útok na černomořský přístav, poznamenala agentura Reuters. Dělostřelectvo ukrajinských ozbrojených sil palbu opětovalo a nepřátelské lodě odehnalo od břehu.

Serhij Bratčuk z oblastní vojenské správy prohlásil, že ruská armáda se snaží vyvíjet na Ukrajince psychologický tlak. „Když ruské jednotky nemohou Ukrajinu zabrat, pokračují v chaotickém ostřelování,“ uvedl podle agentury Ukrinform. Již dříve oznámil, že ukrajinská armáda u Oděsy v pondělí jedno nepřátelské ruské plavidlo zasáhla.

V Černém moři se na začátku války odehrála i bitva o ukrajinský strategický Hadí ostrov. Ukrajinští obránci sice nakonec prohráli a nyní jsou v ruském zajetí, proslavili se však větou, kterou tehdy ruským agresorům vzkázali: „Ruská válečná lodi, jdi do pr....!“

Ukrajinské úřady v pondělí potvrdily, že všechny přístavy v zemi zůstávají uzavřeny.

3. března 2022