Ruská armáda si opět předvolává muže. Nejde o mobilizaci, ale kontrolu, tvrdí

Ve Voroněžské oblasti rozesílají armádní náborové kanceláře mužům předvolání, aby si aktualizovaly své kontaktní údaje. „Objasňování osobních dat“ probíhá také v Penzenské oblasti dále na východě. Totéž se děje v Udmurtsku. „Neprobíhá žádná povinná mobilizace, je to jen výzva směrem k dobrovolníkům ochotným bránit svou vlast,“ řekl tamní gubernátor.

Moskva za třináct měsíců od svého vpádu na Ukrajinu utrpěla na bojišti rozsáhlé ztráty. Američtí a evropští představitelé počet zabitých a zraněných ruských vojáků odhadují na nejméně 200 tisíc.

Ruská armáda spustila nábor nových bojovníků nedlouho po vypuknutí invaze. Mužům za odchod na frontu nabízela lákavé peníze i řadu benefitů. Toto úsilí se snoubilo s razantnějším přístupem žoldnéřského Wagnerova uskupení, jenž zahrnoval nábor ruských trestanců výměnou za prominutí trestu. Koncem září pak přišel šok v podobě částečné mobilizace, v rámci které prezident Vladimir Putin povolal do zbraně na 300 tisíc mužů, zejména záložníků.

Ruští úředníci se nyní podle stanice Rádia Svobodná Evropa (RFE) usilovně snaží opět doplnit armádní stavy. Moskvě se během zimních měsíců nepodařilo postoupit významně kupředu, ačkoli na frontě přišla o desetitisíce mužů. Krvavou daň platí zejména při obléhání východoukrajinského města Bachmut. Ukrajinská ofenziva je navíc podle Pentagonu za rohem.

„Nejméně 42 regionů po celém Rusku rozesílá mužům předvolání k upřesnění jejich osobních údajů,“ řekl RFE lidskoprávní aktivista Pavel Čikov.

Kreml trvá na tom, že o další mobilizaci rozhodně nejde. „O další vlně se nevedou žádné diskuse,“ uvedl jeho mluvčí Dmitrij Peskov, podle kterého je prověrka normálním postupem a není důvod k obavám.

„Můžete odmítnout,“ tvrdí úředníci

Podle portálu Verstka se „mobilizační kampaň“ zatím zřejmě soustředí na dobrovolníky. „Během ověřování údajů bude občanům nabídnuto, aby se vydali na Ukrajinu ze své vlastní vůle. Nikdo nebude násilně odveden a poslán na frontu. Nabídku můžete odmítnout bez jakýchkoliv sankcí. Bude to tak po celé zemi,“ citoval nejmenovaného představitele Voroněže.

Zda to tak skutečně bude, nelze podle analytiků s jistotou říci. Dobrovolné povolávání se rychle může proměnit v povinné. „Domnívám se, že dříve nebo později budou Rusové muset provést další mobilizaci. Otázkou je, jak to udělají. Jednou variantou je nepřetržitá série menších odvodů. Druhou pak masivní mobilizace,“ řekla RFE bezpečnostní analytička Dara Massicotová z amerického think-tanku Rand Corporation. „Malé, průběžné doplňování: to je to, co systém zvládne. To by Kreml chtěl pro svoji domácí stabilitu. A když se to nepodaří, budou to muset vystupňovat,“ míní Massicotová.

Na novou náborovou kampaň podle RFE dohlíží Dmitrij Medveděv, exprezident a místopředseda ruské bezpečnostní rady. Cílem je do konce roku získat až 400 tisíc nových smluvních vojáků.

Ruský portál Ura.ru v minulém týdnu uvedl, že regionální vojenští úředníci obdrželi za tímto účelem náborové kvóty. Sverdlovská oblast má podle nich dodat deset tisíc mužů. Stejné množství mají zajistit také v Čeljabinské oblasti. Po Permské oblasti chce ruská armáda o tisícovku lidí méně.

Voroněžská oblast začala mužům předvolání zasílat 14. března. „Zdůrazňujeme, že účelem této akce je pouze aktualizace údajů vojenské evidence v registračních a odvodních úřadech,“ uvedli tamní představitelé. „Jedná se o běžnou rutinní práci vojenského registračního a odvodního úřadu, která se provádí neustále,“ dodali.

„Je těžké říci, jestli je rozesílání předvolání formální náborovou kampaní, nebo jestli náboráři ve skutečnosti připravují své databáze na další vlnu mobilizace,“ uvedla Massicotová. „Zatím není jasné, kdo bude odveden. Jestli všichni způsobilí, nebo jen ti, kteří podepíšou smlouvu,“ souhlasí ruský sociolog Nikolaj Mitrochin, jenž působí na univerzitě v Brémách.

Podle něho je však nepravděpodobné, že by se regionům podařilo kvóty naplnit. „Je možné, že se pak budou snažit přimět muže k registraci nátlakem,“ uvedl.