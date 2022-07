KLDR může poslat na Donbas svou pracovní sílu, navrhl ruský ambasador

„Potenciálně existuje řada příležitostí pro hospodářskou spolupráci mezi Severní Koreu a republikami v Doněcku a Luhansku,“ uvedl Metsagora.

Ruskému listu Izvestija v pondělí také řekl, že „vysoce kvalifikovaní a tvrdě pracující korejští stavitelé, kteří jsou schopni pracovat v nejtěžších podmínkách, by mohli na Donbasu pomoci obnovit sociální, infrastrukturní a průmyslová zařízení, která zničili ustupující ukrajinští nacisté“. Poslední slova jsou odkazem na tvrzení Kremlu, že cílem invaze je „denacifikace“ území.

Metsagorovo prohlášení přichází jen několik dní poté, co Severní Korea jako jeden z mála států uznala nezávislost obou samozvaných republik na východní Ukrajině. Rovněž obvinila ukrajinskou vládu z toho, že je „součástí nepřátelského postoje Washingtonu vůči Pchjongjangu“.

Kyjev v reakci přerušil s KLDR diplomatické vztahy a nařkl jí z podkopávání ukrajinské suverenity a územní celistvosti.

„Žádost Ruska o podporu Severní Koreje ukázala, že Moskva už nemá ve světě žádné spojence, kromě zemí, které jsou na ní finančně a politicky závislé,“ konstatoval ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Vyslání občanů na práci do zahraničí by nebylo pro KLDR žádnou novinkou, neboť tak činila už v minulosti. Ačkoli v souladu se sankcemi OSN měli být všichni její pracovníci repatriováni z ciziny do konce roku 2019, podle listu The Guardian mnozí z nich nadále pracují v Rusku, Číně, Laosu či Vietnamu.

KLDR chce zboží z Donbasu, tvrdí ambasador

Ruský ambasador přišel také s dalším nápadem odporujícím sankcím OSN. Navrhl totiž, aby severokorejské továrny a elektrárny postavené během dob Sovětského svazu mohly využívat zařízení vyrobená v závodech ve Slavjansku, Kramatorsku a dalších místech v Donbasu.

„Naši korejští partneři mají zájem o koupi náhradních dílů vyrobených v Donbasu, aby mohli rekonstruovat svá výrobní zařízení,“ řekl.

Metsagora připustil, že mezinárodní sankce by mohly pokusy o navázání obchodního spojení mezi samozvanými republikami a KLDR zmařit, ale zdůraznil, že ekonomické vazby jsou podle něj „naprosto oprávněné“.

Někteří pozorovatelé se podle serveru NK News obávají, že taková tvrzení by mohla předznamenat další snahy vyhnout se sankcím vůči KLDR.

„Ekonomická spolupráce by potvrdila, že Rusko, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, se stalo ničemnou zemí. Jakmile Rusko poruší sankce, které samo pomáhalo schválit, byla by Rada bezpečnosti vážně podkopána,“ řekl Go Mjong-hjun z Institutu pro politická studia v Soulu.

Koreanista Fjodor Tertitskij ze Soulské univerzity se pak domnívá, že Metsagorova slova jsou „signálem, že KLDR může potenciálně využít Doněckou lidovou republiku k obcházení sankcí“, neboť má po pádu ukrajinského Mariupolu pod kontrolou jak moře, tak přístav.

„Mezitím může Moskva vždy tvrdit, že Doněcká lidová republika je nezávislý stát’ a že je to čistě záležitost mezi Doněckem a Pchjongjangem, do které Kreml nezasahuje,“ dodal Tertitskij.