Bosch čelí vyšetřování, jeho součástky našli v ruských vojenských vozech

„Před několika dny naše armáda zabavila ruská pěchotní vozidla – a my jsme se podívali do jednoho z těchto vozidel a viděli jsme, že jednu z hlavních součástí, které to vozidlo pohánějí, skutečně dodala společnost Bosch,“ řekl Kuleba německé moderátorce Anne Willové v jejím nedělním politickém pořadu na kanálu ARD.

„Není správné, že Německo mělo v posledních letech rozsáhlou obrannou spolupráci s Ruskem,“ dodal ministr.

Případ souvisí se sankcemi Evropské unie, které od ruské anexe Krymu z roku 2014 omezily vývoz zboží dvojího užití. Bosch uvedl, že jej ukrajinské ministerstvo ve věci kontaktovalo, a potvrdil, že šlo skutečně o jeho výrobek. Tvrdí ale, že ho nedodal přímo výrobci zmíněných vozidel.

„Bosch nové objednávky z Ruska a od ruských výrobců automobilů už nepřijímá, pokud jde o objednávky náhradních dílů pro prodejce a dílny. Zastavili jsme i dodávky stávajících objednávek v Rusku,“ uvedl mluvčí firmy.

Spolková vláda bude informace o porušení sankcí předávat přímo příslušným orgánům vyšetřování a státnímu zastupitelství, uvedlo ministerstvo hospodářství. Zdroje z německé vlády tvrdí, že se tak už stalo.

Vývoz zboží dvojího užití je dlouhodobě kontroverzní, protože jej firmy a německé úřady jen velmi obtížně kontrolují, upozornil Der Spiegel. Zásadní je spolupráce se zeměmi, kam se zboží vyvezlo, což je v případě ruských celních orgánů krajně nepravděpodobné, dodává list.