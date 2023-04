Prigožin má zálusk na politickou stranu. Kreml zřejmě zakročí, míní zdroje

„Patřila jsem ke straně zaměřené na sociální rovnost. Její program se ale posunul směrem, který neodpovídá mému chápání spravedlnosti. Strana se stala toxickou“ prohlásila v dubnu petrohradská zastupitelka Marina Šiškinová poté, co oznámila odchod ze Spravedlivého Ruska. Společně s ní ve straně skončilo pět dalších petrohradských zastupitelů.

Šiškinová se nedlouho předtím vymezila proti tomu, aby šéf partaje Sergej Mironov utužoval vztahy s Prigožinem. „Wagnerovo uskupení je hrdinskou formací,“ pěl Mironov v březnu chválu na jeho skupinu žoldáků, zatímco v ruce třímal „Wagnerovo kladivo“. Prigožin tento „dárkový předmět“ začal rozdávat poté, co jeho vojáci ubili k smrti zběhlého spolubojovníka.

„S Žeňou si často telefonujeme a píšeme si. Je to velký profesionál,“ uvedl Mironov, podle kterého ale Prigožin „nemá politické ambice“. „Nemáme žádnou dohodu ani společný politický projekt,“ tvrdil.

Podle dvou zdrojů blízkých Kremlu to ale není pravda. „Prigožin se zajímá o petrohradskou pobočku Spravedlivého Ruska,“ řekli anonymně portálu Meduza s tím, že šéf žoldáků se může pokusit převzít kontrolu nad pobočkou a použít ji jako další nástroj ve svém sporu s petrohradským gubernátorem Alexandrem Beglovem.

Toho Prigožin loni obvinil z provozování „zločinecké sítě“ a vyzval k jeho vyšetřování. Jádrem konfliktu je neochota městské správy zadávat Prigožinovým firmám velké státní zakázky. „Prigožin se snaží ovlivnit situaci ve městě. Chce mít své vlastní zastupitele,“ uvedl jeden ze zdrojů.

Vazby mezi Mironovem a Prigožinem jsou zřejmě oboustranně výhodné. Lídr Spravedlivého Ruska by totiž rád utužil spojenectví s prezidentem Vladimirem Putinem, kterého s Prigožinem váže letité přátelství. „Je to dlouho, co měl Mironov s Putinem něco jako vřelý vztah. Potřebuje ochranu,“ uvedl zdroj.

Prigožin a Mirnov se naposledy setkali v pondělí. „Diskutovali o otázkách souvisejících s vedením speciální vojenské operace, jakož i o společensko-politické situaci v zemi a v jejich rodném Petrohradě,“ objevilo se poté na stránkách Spravedlivého Ruska.

„Navštívil jsem pana Mironova, abych si otřel nohy o rohožku u vchodu do jeho kanceláře, která zobrazuje amerického prezidenta. Probrali jsme pomoc, jakou by Spravedlivé Rusko mohlo poskytnout mně a mé soukromé vojenské společnosti,“ prohlásil posléze Prigožin.

„Vše závisí na úspěších na bojišti“

Ten by se mohl o Spravedlivé Rusko zajímat nejen na regionální ale také federální úrovni. Už loni se objevila informace, že Prigožin pomýšlí na vytvoření vlastního hnutí, které by posléze proměnil v politickou stranu. „Zajímá se o politiku. Má skupinu politických stratégů,“ řekl jeden ze zdrojů. Podle něho je ale nepravděpodobné, že by Putin dovolil Prigožinovi převzít totální kontrolu nad stranou, která má 28 křesel ve Státní dumě.

Cestu do politiky může Prigožinovi podle nezávislého serveru iStories zkomplikovat také skutečnost, že petrohradský gubernátor Beglov má dobré vztahy se zástupcem šéfa Putinovy kanceláře Sergejem Kirijenkem, jenž lídra Wagnerovců nemá v oblibě. „Kirijenko považuje Prigožina za nekontrolovatelného a politika by měla být od takových lidí podle něho izolována,“ řekl Meduze jeden ze zdrojů v Kremlu.

Druhý zdroj připomněl, že Kreml v roce 2019 zabránil v pokusu o převzetí Spravedlivého Ruska konzervativnímu oligarchovi Konstantinovi Malofejevovi. „Chtěl spíše vlastní stranu, než aby sponzoroval stranu pro Kreml. To jsou dvě různé věci. Prigožin chce také svou vlastní stranu,“ líčí.

Ačkoli Kreml asi nebude ochoten dát Prigožinovi jeho vlastní stranu, podle zdrojů je obtížné ruskou politiku od Prigožina „izolovat“. „Vše bude záviset na úspěších či neúspěších na ukrajinském bojišti,“ míní.