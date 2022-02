Taktiku obou stran pro Lidovky.cz rozebral vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr: „Města Rusové neobsazují. Měli by ztráty, narůstaly by ale i počty civilních obětí, což by Rusům nejspíše ani tak nevadilo, ovšem z dlouhodobého hlediska by jim to mohlo zkomplikovat snahu získat si a udržet na Ukrajině nějaký vliv,“ řekl pro Lidovky.cz Visingr.