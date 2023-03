Budeme dál létat tam, kde můžeme, vzkázaly USA pro telefonátu s Ruskem

Americké letouny budou dál létat všude tam, kde to mezinárodní právo dovoluje. Ve středu to řekl americký ministr obrany Lloyd Austin, který po telefonu hovořil se svým ruským protějškem Sergejem Šojguem v návaznosti na úterní havárii amerického dronu. Austin a Šojgu spolu mluvili poprvé od října. Podle Washingtonu pád dronu do Černého moře zapříčinil náraz ruské stíhačky.