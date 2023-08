Ruský voják zavraždil na frontě kolegu. Předstíral, že to byli Ukrajinci

Rus jménem Ivan Aleksejev se dostal na Ukrajinu v rámci mobilizace. Sloužil jako ostřelovač v Luhanské oblasti. V lednu letošního roku se svými kolegy popíjel vodku při příležitosti oslav Nového roku, který podle pravoslavného církevního kalendáře začíná 14. ledna. Jeden jeho spolubojovník si však stěžoval, že Aleksejev je moc hlasitý a praštil jej pěstí do hlavy, napsal list Kommersant.

Mezi oběma alkoholem povzbuzenými muži se strhla rvačka. Ostatní vojáci je museli od sebe odtrhnout. Poté, co statní vojáci šli spát, útočník se Aleksejeva pokusil znovu fyzicky napadnout. Vytáhl na něj i svůj samopal AK-47. Ostřelovač byl ale rychlejší a svou puškou SVD-S svého protivníka zasáhl do hlavy. Když si povšiml, že i přes zranění muž žije, vrazil mu kuchyňský nůž do krku.

Mrtvolu pak odtáhl do zákopů, kde jej znovu několikrát pobodal s cílem vzbudit dojem, že zabitý se stal terčem bojových akcí ukrajinských sabotérů.

Aleksejev později tvrdil, že jeho kolegu se Ukrajinci pokusili unést, ale protože jim kladl odpor, zabili ho. Vyšetřovatelé však brzy objevili vystřelenou kulku z jeho pušky, při jejich otázkách se muž přiznal k vraždě.

Ostřelovači nyní hrozil patnáctiletý trest. Soud se nakonec rozhodl mu udělit trest osmi let v trestanecké kolonii s přísným režimem. Jako důvod uvedl skutečnost, že Aleksejev se k vině přiznal, soud vzal v úvahu i jeho účast na „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině a několik vojenských zásluh. Aleksejevovu pušku vrátil armádě k dalšímu užívání.

Pití alkoholu je v ruské armádě široce rozšířené. „Vojenští soudci řeší případy zneužívání alkoholu doslova každý den,“ napsal na základě analýzy ruských soudních dokumentů ruský nezávislý portál Vjorstka.

Soudci ale provinilcům většinou dávají jen pokuty a mírné tresty, přičemž přihlížejí k jejich vojenským aktivitám. Sami armádní velitelé žádají soudy o shovívavost s tím, že nemají dostatek vojáků na frontě.