Prigožin chválí protiofenzivu Ukrajinců. Dělají všechno správně, upozorňuje

„Děje se následující: Ukrajinci zahájili ofenzivu. Říkám vám to, jak to je. S ofenzivou postupují přesně, dělají všechno správě,“ prohlásil v úterý Prigožin. „Odřezávají určité oblasti směrem na Záporoží. Zatím si chrání své levé křídlo. Přesně tam, kde se odehrávají boje,“ dodal.

Šéf Wagnerovců se domnívá, že Ukrajině se podařilo získat zpět od ruských sil více než sto kilometrů čtverečních. „Postupují opatrně, klidně. Přišli o několik tanků Leopard a vozidel Bradley. Jsou to běžné ztráty v boji, takže to neříkám proto, abych je vyzdvihoval, ale abychom to posuzovali rozumně,“ řekl.

Ruské ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že se mu podařilo ukořistit nespecifikovaný počet leopardů a bradleyů a další západní stroje zničit. Také sdělilo, že jeho formace odrazily ukrajinské útoky. Kyjev naopak hlásí další postup na rozhraní Doněcké a Záporožské oblasti.

„Na oslavy je příliš brzo,“ uvedl Prigožin, jenž opakovaně útočí na ruské vojenské vedení, včetně ministra obrany Sergeje Šojgua nebo náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova a obviňuje je z neschopnosti.

„Musíme udělat více, abychom Ukrajinu zastavili. Musíme se zmobilizovat, spojit se a pochopit, že nepřestanou, dokud nebudou poraženi nebo dokud nedosáhnou nějakého pozitivního výsledku,“ uvedl podnikatel s tím, že podle jeho názoru ruská armáda „nedělá dost pro boj s nepřítelem“.

Není to poprvé, co Prigožin chválí ukrajinskou armádu. Koncem května uvedl, že speciální operace z ní udělala jednu z nejsilnějších armád na světě.

Smlouvu je nutné podepsat rychle, míní Putin

Prigožinova slova jsou v kontrastu s tvrzením Putina, jenž označil ukrajinskou protiofenzivu za neúspěšnou a přiřkl Ukrajincům „katastrofické ztráty“.

Šéf Kremlu v úterý rovněž podpořil Šojguův rozkaz, jenž nařizuje všem žoldnéřským skupinám (oficiálně označovaným za dobrovolnické oddíly) uzavřít do konce června kontrakt s ministerstvem obrany.

„Pokud vím, tak ministerstvo obrany nyní uzavírá kontrakty se všemi, kdo si přejí prodloužit službu v oblasti speciální vojenské operace. Jen tak lze zajistit sociální záruky. Protože pokud není kontrakt se státem, pokud není kontrakt s ministerstvem obrany, tak nevzniká právní základ pro sociální záruky ze strany státu, a proto je to nutné udělat a co udělat to co možná nejrychleji,“ prohlásil Putin na setkání s válečnými reportéry a blogery.

Putin uvedl, že všichni ruští účastníci „speciální vojenské operace“ by si měli být rovni před zákonem, a proto je záhodno zákony pozměnit, aby jim vlast oplatila ochotu nasadit vlastní život. Putinova slova si agentura Reuters vyložila jako příslib legalizace žoldnéřských firem.

Ačkoli Putin svého ministra obrany podpořil, na sociálních sítích se po pondělním setkání obou mužů začaly objevovat spekulace, že mezi dvojicí panuje napětí. Ruský prezident se totiž na společné tiskové konferenci k Šojguovi otočil zády, aby zapózoval fotografům, a vůbec si ho nevšímal.

Jimmy Rushton @JimmySecUK You don't have to be a body language expert to understand what Putin currently thinks about his Defence Minister Sergei Shoigu... https://t.co/ZRfJaJDE1X oblíbit odpovědět

„Nevím, jestli Wagnerovci budou dál bojovat“

Prigožin v neděli uvedl, Wagnerovci žádnou smlouvu s ministerstvem podepisovat nepotřebují. „Šojgu nedokáže správně řídit vojenská uskupení,“ uvedl s tím, že jím vedená soukromá armáda je plně podřízená zájmům Ruska. Smlouvu s ministerstvem v pondělí jako první podepsali bojovníci praporu Achmat čečenského vůdce Ramzana Kadyrova.

Prigožin v úterý situaci ještě více vyostřil, když v odpovědi na dotaz médií uvedl, že za stávající situace si „není jist“, zda jeho bojovníci budou v boji na Ukrajině dále pokračovat. Není ale jasné, jak vážně to myslí, protože jakýkoliv pokus odpoutat se od války by mohl Kreml považovat za vlastizradu.

Wagnerova skupina v květnu po měsících krvavých bojů dobyla ukrajinské město Bachmut, jehož pád měl spíše symbolický než strategický význam.

Nový smluvní systém by mnohem těsněji začlenil Wagnerovce a Prigožina do velitelské struktury ministerstva obrany v podřízené pozici. To by Prigožinovi znesnadnilo další budování vlastního politického a vojenského vlivu.

Putinův zásah na straně ministerstva potenciálně staví Prigožina do obtížné pozice, poznamenala agentura Reuters.