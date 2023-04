Dobrovolníky z Uralu platí měďařský miliardář s požehnáním Putina

Za ruským dobrovolnickým praporem „Ural“, jenž působí ve válce na Ukrajině, stojí ruský magnát Igor Altuškin. S odkazem na své zdroje to uvedl portál The Moscow Times, podle kterého je miliardář hlavním finančním podporovatelem formace. Ta oficiálně spadá pod ruské ministerstvo obrany. Altuškinova firma zapojení do „speciální vojenské operace“ popírá.