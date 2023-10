O zločinech veteránů se psát nebude, nařídil Kreml médiím po sérii vražd

O nařízení informoval portál Meduza, který hovořil s dvěma nejmenovanými zdroji blízkými Kremlu. „Mnoho provládních médií o zločinech bojovníků nadšeně informovalo. Zločin přináší dobrou čtenost a zmínka o válce rovněž přitáhne publikum,“ popsal jeden z nich.

Média o deliktech navrátilců z bojiště informují v podstatě od počátku invaze. Za mnoha z nich stojí bývalí vězni, často pachatelé nejtěžších zločinů, kteří se výměnou za půlroční nasazení dostali na svobodu. Trestance do svých řad nejdříve verbovala žoldácká Wagnerova skupina a později tuto „výsadu“ převzalo ruské ministerstvo obrany.

„Bývalý wagnerovec se vrátil ze speciální operace a ubodal invalidní babičku kvůli penězům,“ napsal v polovině října do titulku web Lenta.

Podle zdrojů Meduzy jsou nová opatření nutná „aby Rusové nepovažovali bojovníky za potenciální zločince a nebáli se jejich návratu“. „Skutečně vlastenečtí novináři pochopili, že články o zločinech spáchaných veterány jsou nevhodné, ještě před zásahem Kremlu,“ uvedl jeden z nich.

Odkázal při tom na prokremelské deníky Komsomolskaja pravda a Moskovskij komsomolec, které nepublikovaly žádné články o zločinech veteránů a místo toho o nich informují pozitivně.

„Bojovník speciální vojenské operace překvapil svou dceru ve škole květinami,“ stojí v titulku článku, jenž Komsomolskaja pravda zveřejnila 21. října. „Je tu snaha ukázat, že kluci, kteří se vracejí z fronty, jsou slušní, citliví a starostliví lidé,“ popsal jeden ze zdrojů Meduzy.

Nezávislý portál Agentstvo počátkem října uvedl, že navrátilci z bojů na Ukrajině jen od letošního března zabili po svém návratu do Ruska 27 lidí. Devatenáct z nich měli na svědomí wagnerovci, někteří z nich propuštění vězni.

Během prvních tří říjnových dnů spáchali bývalí žoldáci podle Agentstva dvě vraždy. Wagnerovec Denis Stěpanov 3. října zapálil v Krasnodarském kraji dům se dvěma ženami uvnitř. Jedna z nich zemřela. Dva dny předtím další žoldák zabil čtyřletou dceru své manželky ve městě Lipeck.

Jiný wagnerovec koncem září v Nižněnovgorodské oblasti polil svou sestru benzínem a zaživa ji upálil. Další žoldák v polovině září ubil k smrti svého spolubojovníka kvůli nesplacenému dluhu.

V srpnu zase exwagnerovec zabil kamaráda při pití alkoholu v Kemerovské oblasti a smluvní voják zabil svého spolubydlícího v Burjatsku.

Lékařští odborníci už loni varovali, že pokud Rusko příslušníkům ruských invazních sil po návratu do vlasti nepomůže s opětovným zařazením do společnosti a psychologickou léčbou, může to vést k dalekosáhlým důsledkům pro celou zemi. Mimo jiné k nárůstu domácího násilí, alkoholismu a zločinů.