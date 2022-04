Tudy Rusy nepustíme. Záporoží plné uprchlíků se chystá na útok z více stran

Před Záporožím je několik řad hlubokých zákopů, které nepřetržitě střeží ukrajinští vojáci. Život ve městě je však navzdory válce rušný. Jako jediné velké město na jihovýchodě země, které je stále pod kontrolou Ukrajinců (nepočítáme-li Dnipro), se stalo cílem statisíců lidí prchající před okupačními silami.

Ovšem vzhledem k tomu, že ruští vojáci ovládají už 70 procent Záporožské oblasti, panuje zde obava, že se pokusí město dobýt. Aktivní boje v jeho okolí již začaly. Vesnice a města hodinu jízdy od Záporoží už nejsou bezpečná.

„Lidé jsou venku, chodí do práce,“ říká Ivan Ariefjev, tajemník regionální vojenské správy. Místní armádní velení podle něj navzdory blízkosti ruských jednotek věří, že dokáže Rusy udržet na uzdě. „Nikdo není z města evakuován. Jinam odcházejí jen uprchlíci z jihu,“ říká.

Místní učitelé a novináři v rámci příprav dostávají školení, jak sestavit a nabít zbraň, poskytnout první pomoc a provést základní lékařské vyšetření. O tom, co se dozvěděli, budou posléze školit širší komunitu.

Zatlačíme je zpět, věří ukrajinští vojáci

Vojáci v nově vykopaném bludišti zákopů nedaleko města listu The Guardian popsali, že ruská dělostřelecká palba přistává tři až pět kilometrů od nich. „Doufáme, že tyto obranné linie nikdy nepoužijeme a že ukrajinští vojáci hlouběji na jihu útokům nadále odolají,“ uvedl jeden z nich.

Vojáci, kteří nejsou v první linii, deníku řekli, že mají jen zlomek lékařského a ochranného vybavení, které potřebují. Jedna z čet má momentálně pouze šest škrtidel k zástavě tepenného krvácení. Na otázku, zda si myslí, že Rusové brzy postoupí, její členové odpovídají, že očekávají boj.

„Potřebujeme zbraně od našich západních přátel a zvládneme to. Rusové mají příliš starého sovětského vybavení,“ uvedl velitel čety, jenž si přál zůstat v anonymitě. „Dostali se do Charkova, Kyjeva, Sum a Černihivu – čtyř obrovských oblastí. A my je vykopli pryč. Byli považováni za silnou armádu, ale natrhli jsme jim p*del,“ dodává.

Na Rusy u Záporoží čeká také 128. samostatná horská útočná brigáda, která je „zakopaná“ východně od města. Za úkol má zabránit Rusům tlačit se od obce Vasylivka dále na sever k městu. „Nepřítel neustále pálí z děl a tanků naším směrem. Chtějí nás vyřadit, ale neprojdou. Naopak, zatlačíme je a vezmeme si zpět svou zemi,“ řekla zástupkyně velitele Olena Petyaková.

Rusové staví vlastní vysílací věže

„Stavíme barikády z kmenů přivezených z Karpat na západní Ukrajině. Děláme to pomocí buldozerů zaslaných z Rivne. Celá země posiluje naše linie. Žádný nepřítel je nepřekročí,“ řekl v neděli Rádiu Svobodná Evropa Oleksandr Staruch, šéf Záporožské regionální vojenské správy.

„Přední linie se po více jak šest týdnů neposunuly. Zuří neustálé boje, které v posledních dnech zesílily, zejména na východě,“ míní Staruch.

Podle něj Rusové na okupovaných územích terorizují tamní obyvatelstvo. „Po celém regionu si zřídili vlastní vysílací věže a snaží se lidem vymýt mozek svými televizními stanicemi. Jsou to teroristé, kteří chtějí uchvátit moc,“ říká s tím, že Rusové do okupovaných měst nedovolují dovážet zásoby jídla ani léků.

„Je tam totální bezpráví,“ vylíčila deníku The New York Times Natalja Gorbová, která ve čtvrtek přijela do Záporoží se svým sedmnáctiletým synem Egorem z okupovaného Melitopolu. „Chodí tam chlapi se zbraněmi a dělají si, co chtějí. Na ukrajinském území se lépe dýchá,“ uvedla.

Někteří se chtějí vrátit na okupovaná území

Navzdory relativnímu bezpečí, které obrana města nabízí, se však někteří z těch, kteří přijeli z Ruskem okupovaných oblastí, chtějí vrátit domů.

„Jsme Ukrajinci, chceme být součástí Ukrajiny, ale pochopte, mám doma matku, které za chvíli dojde inzulin,“ říká Iryna, která patří ke skupině asi čtyř set lidí, kteří se chtějí vrátit zpět do Berďansku, města na jihu Záporožské oblasti, které Rusové obsadili na začátku března.

„Přijela jsem sem v minulém týdnu jen pro léky,“ dodává Iryna. Ukrajinští úřednici ale skupinu nechtějí pustit zpět kvůli těžkým bojům na silnicích. Lidé tak denně přicházejí na parkoviště na okraji města, které slouží k přijímání konvojů z okupovaných území a čekají, jestli nedostanou povolení.

Netrpěliví jsou také řidiči autobusů, kteří sami pocházejí z Berďansku a chtějí odsud pomoci evakuovat další lidi.

Mezi těmi, kteří se chtějí ze Záporoží vrátit domů, je i rodina s tříletým synem z města Volnovacha v Doněcké oblasti, které je rovněž v rukou nepřítele. „Došli nám peníze. Nechceme žít pod okupací, ale už nemůžeme spát v útulku. Dobrovolníci jsou skvělí, ale není tu žádná práce. Tam máme domov a rodiče,“ líčí chlapcův otec Vlad.