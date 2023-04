Sirotek unesený z Mariupolu se snažil utéct z Ruska, chytili ho na hranicích

Na sedmnáctiletého Bohdana Jermochina se ptal novinář státní televize Rossija, podle kterého o mladíkovi jeho kolegové natáčejí reportáž. Podle novináře se jej zpět na ukrajinské území pokusili vylákat za „pomoci manipulace a hrozeb“.

„Ano, chlapce oklamali a vyvezli, chytili jsme ho na hranici s Běloruskem,“ potvrdila Lvovová-Bělovová podle ruské redakce BBC. „Na poslední chvíli se jej podařilo zastavit na hranicích,“ dodala.

Jermochinovi s útěkem z Ruska pomáhalo několik lidí, které zmocněnkyně označila za „agenty“. Obstarali mu mimo jiné auto s řidičem a poskytli peníze.

Mezinárodní trestní soud (ICC) Lvovovou-Bělovovou společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podezírá z účasti na únosech ukrajinských dětí do Ruska a vydal na ni zatykač.

BBC uvedla, že podle nezávislých zdrojů byl Bohdan Jermochin na počátku války sirotkem. Jeho zákonným zástupcem byl ředitel mariupolského učiliště, kde mladík studoval, což bývá u dospívající mládeže běžná praxe.

Po vypuknutí války se ocitl mezi 31 dětmi, které podle Lvovové-Bělovové ruští vojáci našli „ve sklepích Mariupolu“. Zpočátku jej převezli do Doněcka a později do okolí Moskvy, kde mladíka předali do péče pěstounské rodiny.

Ve stejné skupině nezletilých byl i Filipp Holovňa, kterého si vzala do péče sama Lvovová-Bělovová. Později Jermochin podle ní navštěvoval kurzy „integrace a psychologické rehabilitace“, které organizovala, a „pracoval s dětmi z nových regionů“, jak Moskva nazývá okupované oblasti na jihu a východě Ukrajiny, které se pokusil Kreml přičlenit k Rusku.

Jermochin se podle zmocněnkyně projevoval jako „velmi pozitivní chlapec, pomáhal našim vojákům, byl přímo proruský“.

Kde se Jermochin nyní nalézá a co se s ním děje, není známo, poznamenala BBC a dodala, že ke svým účtům na sociálních sítích se naposledy připojil ráno 23. března.

Ukrajinský web, na kterém rodiče mohou ohlásit zmizení svých dětí, aktuálně eviduje 19 544 dětí deportovaných do Ruska. Jeden z chlapců, kterého se minulý měsíc podařilo vrátit do vlasti, popsal, že mu v Rusku tvrdili, že se ho rodiče zřekli, přestože to nebyla pravda.